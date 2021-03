O antigenní samotestovací sady je velký zájem. Zařadí je Penny i Globus

Penny Market má od pondělí v nabídce takzvané lízátkové testy za 249 korun. „Ačkoliv je tento typ testu dražší než například testy z nosu či ze slin, není ke zjištění výsledku potřeba nepříjemná a komplikovaná manipulace s výtěrovou tyčinkou, slinami ani s reakční tekutinou,“ uvedl mluvčí společnosti Tomáš Kubík. Doplnil, že zájem ze strany zákazníků je od rána velký.



Kaufland od minulého týdne prodává antigenní testy testy Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test s odběrem z přední části nosu, jeden za 149,90 Kč. Dostupné jsou u pokladen a na informacích, zásob má řetězec podle své mluvčí Renaty Maierl i přes značnou poptávku dostatek.

V nejbližší době plánuje podle ní Kaufland zavést do sortimentu i balení těchto testů po 25 kusech a také antigenní testy s detekcí ze slin. Přesný termín ale zatím společnost podle Maierl nemůže sdělit.



V hypermarketech Globus budou v závěru týdne v prodeji samotestovací antigenní sady s odběrem z nosu, v balení po 20 kusech. „V posledním týdnu března nabídneme antigenní testovací sady po jednom kusu i v balení po deseti kusech pro diagnostiku viru ze slin,“ řekla mluvčí společnosti Globus Lutfia Volfová.

Podnikatelé mohou samovyšetřovací testy koupit také v prodejnách Makro. K dispozici je zde test s odběrem z přední části nosu v balení po 25 kusech za 2 899 korun.

Prodej antigenních samotestovacích sad plánuje v nejbližší době také Billa. Možnosti prověřuje dále například Albert.

Testy pro firmy

Testy, které řetězce nabízejí, jsou na seznamu schválených výjimek ministerstva zdravotnictví. Pokud si tedy takový test koupí živnostník nebo firma, může na něj nárokovat 60 korun ze zdravotního pojištění. Příspěvek mohou čerpat maximálně na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou měsíčně.



První kolo povinného testování musely do pátku dokončit firmy nad 250 zaměstnanců, podnikům od 50 do 249 pracovníků vyprší lhůta v pondělí. Malé firmy od deseti do 49 zaměstnanců musejí všechny pracovníky otestovat do 26. března.

Úřady a další veřejné instituce s 50 a více zaměstnanci musí testování dokončit do středy. Vláda by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka měla ve čtvrtek jednat o povinném testování v úřadech do 50 pracovníků.

Ve všech odvětvích se musí zaměstnanci, kteří docházejí do podniku, nechat testovat jednou za sedm dní.