Lékárna nabídla Praze stovky tisíc vakcín, politici je kvůli riziku odmítli

Zatímco britsko-švédská společnost AstraZeneca snížila dodávky vakcín do Evropy, takže do Česka dorazí jen dvacet tisíc místo avizovaných sto tisíc, pražský magistrát by se mohl podle zjištění serveru dostat ke značnému množství této vakcíny od překupníka.



Zdravotnická distribuční firma Fatrade sídlící ve vinohradské lékárně nabídla radním dodávku 400 tisíc dávek vakcín od AstraZenecy. Jedna dávka by stála necelých 13 eur a celkem by nákup vyšel na 135 milionů korun s tím, že by vakcíny mohly do Prahy dorazit tři týdny po objednání.

Nabídkou se o víkendu zabývala magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09 a STAN), ale na pondělní jednání radních ji nakonec nezařadila.

„Dovézt sem vakcíny je problém i pro stát… Takže by mě zajímalo, když se jedná o takovém obchodu, zda se musí jednat se státem, s ministerstvem zdravotnictví, se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Nezaregistrovala jsem jejich kladná stanoviska, takže pro mě je toto vyloučené. Vidíme tu rizika, nemůžeme to udělat mimo systém, nemít to schválené a aplikovat to na obyvatelích a ještě to nabízet jiným krajům. To nepřipadá v úvahu, bohužel se ten tisk takto schválit nedá,“ řekla podle serveru Seznam Zprávy na nahrávce z porady Hana Marvanová (TOP 09 a STAN).



K nabídce se firma Fatrade nechtěla vyjadřovat a žádnou reakci se serveru nepodařilo zjistit ani od českého zastoupení AstraZenecy.



Podle šéfa uskupení Praha Sobě Jana Čižinského by radní s nabídkou souhlasili, pokud by byly dodrženy tři podmínky - že by šlo o spolupráci všech krajů, nákup by byl v souladu se státem a AstraZeneca by o nabídce firmy Fatrade věděla.

Očkování vakcínami AstraZeneca v posledních dnech pozastavilo již šest zemí pro podezření na nežádoucí vedlejší účinky. Lékaři objevili několik závažných případů krevních sraženin u lidí, jimž byla nedávno vakcína podána.