Metro na Opatově je nově bezbariérové, výstup ozdobila malba s babočkou

Opatov je nyní 45. bezbariérovou z celkem 61 stanic metra.

Při opravě byly vyměněné podhledy ve stanici, rozvody a kabely, nová je vzduchotechnika, hydroizolace stropní desky a původní osvětlení nahradila LED technologie.



Dopravní podnik (DPP) opravil průsaky do stanice a vyčistil obklady stěn a dlažbu. Podnik nainstaloval také akustické majáčky pro handicapované.



„Odstraňujeme zbytečné bariéry a komplikace, využíváme úsporné a k přírodě šetrné technologie a snažíme se o kulturní rozměr při cestování. To by měl být základní kámen moderní městské hromadné dopravy 21. století, která bezesporu patří do Prahy,“ sdělil Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Bezbariérový přístup tvoří kaskáda osobních výtahů. Výtah z vestibulu je zakomponován do pevného schodiště na nástupišti, podobně jako je tomu u stanice metra Chodov a Roztyly. Druhý vede z vestibulu k autobusovým zastávkám. Do obou se vejdou dva kočárky.

Kromě samotné stanice DPP také nechal vyzdobit nouzový výstup velkoformátovým obrazem Flora a fauna od výtvarníka Ondřeje Vyhnánka. Tzv. mural art zobrazuje stylizované motýly babočky a lilie. Obraz pokryl plochu o velikosti zhruba 280 metrů čtverečních.