VIDEO: Pitná voda pro Prahu je nejdřív rudá, pak ji testují ryby

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Káranská vodárna stojí už více než sto let, v ostrém provozu je od roku 1914. Tehdy fungovala jako dodavatel pitné vody pouze pro Prahu.

„Postupem času přibývaly další spotřebitelé na trase mezi Káraným a Prahou jako například Čelákovice, Brandýs nad Labem nebo Zeleneč,“ sdělil manažer Úpravny vody Káraný Ladislav Herčík.

Z pražských čtvrtí teče čistě káranská voda už jen do Horních Počernic. V ostatních částech Prahy čepují tu z Želivky, případně kombinaci želivské a káranské. Želivka totiž dodává do hlavního města 73 procent vody, Káraný 27 procent.

Vodárna v Káraném čerpá hlavně z řeky Jizery, která obcí protéká.

„Byla vytvořena soustava jímacích studní, která je v linii kolem dvaceti kilometrů, a z těchto studní se voda postupně dopravuje sem do areálu,“ popsal Herčík.

Jizerská voda se zbavuje nečistot pouze tím, že protéká přes pískové filtry. Tu artéskou ale musí upravovat v takzvané odželezovně.

„Je to voda výborné kvality, pouze má vysoký obsah železa, takže je nutné ji odželeznit, tedy zachytit železitý kal, aby splňovala parametry vyhlášky pro pitnou vodu,“ vylíčil manažer.

Když ryby leknou, je problém

Jizerská i artéská voda se poté smíchá a putuje do akvárií, ve kterých plavou desítky pstruhů duhových. To jsou ryby, které jsou schopné zaznamenat jakýkoli problém v kvalitě.

„Máme je i na kamerovém systému. Pokud by došlo k nějaké výchylce v jejich chování, to znamená, že by některé, nebo všechny lekly, tak zastavíme čerpání vody a začne zkoumání,“ řekl Herčík s tím, že za několik let, kdy tu ryby mají, k žádnému problému nedošlo.

Samozřejmě nespoléhají jen na ryby, vodu tu kontrolují každý den i laboratorně. Než ji pak pustí do potrubí, musí do ní vehnat plynný chlor.

„Surová voda vyhovuje parametrům vyhlášky. Nicméně mezi Káraným a Prahou je dvacet kilometrů potrubí do vodojemů, což znamená zdržení zhruba jednoho dne, proto je nutné vodu chlorací hygienicky zabezpečit,“ vysvětlil manažer Úpravny vody Káraný.

Mají tu také stroj, který vyrábí dvoulitrové sáčky s vodou. Ty Pražské vodovody a kanalizace (PVK) využívají v případě dlouhodobých výluk a havárií.

„Služba je primárně určena pro naše hendikepované spoluobčany, kteří když se do toho projektu zapojí, tak ve spolupráci s Českým červeným křížem jim balenou vodu přineseme přímo do jejich bydliště. Do projektu balené vody je zapojeno devět městských částí, mimo jiné Praha 6 nebo Březiněves,“ uvedl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.