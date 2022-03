S ukrajinskými dětmi musíme aktivně pracovat, říká ředitel Skautského institutu

Veškerá pomoc Ukrajině začala v případě Skautského institutu sbírkou na Staroměstském náměstí. Co bylo prvotním impulzem, že jste začali pomáhat?

Pro nás celý ten příběh začal trochu zvláštní situací, protože nás kontaktovali ukrajinští skauti a skrze jednu naší členku pocházející z Ukrajiny nám nastínili, co tam v současné době chybí, konkrétně například léky, spacáky nebo powerbanky. V tu chvíli jsme si říkali, že vypravíme jednu dodávku a pomůžeme jim v této krizové situaci.

Ale u jedné dodávky to rozhodně neskončilo.

To je pravda. Přerostlo to v obrovskou sbírku, doslova lavinu, kdy jsme během 48 hodin postavili tým čítající 250 dobrovolníků, a ten vybral tolik materiálu, že ho museli odvézt dva autobusy, dva náklaďáky a asi 55 dodávek. Zároveň jsme díky kontaktu s ukrajinskými skauty přesně věděli, kam dodávky směřovat. Okamžitě po sbírce zasedl náš tým a začali jsme plánovat nějakou dlouhodobější strategii. Pomáhat můžeme jako skauti v několik oblastech.

Jak tedy může Skautský institut pomáhat?

Hlavní oblastí je dobrovolnická služba. To, v čem jsme jako Skautský institut dobří, je schopnost koordinovat větší množství lidí a efektivně je vysílat pomáhat, kde je to potřeba. Přihlásily se nám stovky dobrovolníků, kteří pomáhají například v Kongresovém centru Praha, na Hlavním nebo Smíchovském nádraží, v dětských centrech a na mnoha dalších místech v Praze.

Jak se vám daří koordinovat takto stovky lidí?

Disponujeme centrálním štábem pro dobrovolnickou službu, skrze který jsme v kontaktu s řadou dalších institucí, organizací nebo s městskou správou. Díky tomu jsme schopní přebírat poptávky po dobrovolnické práce napříč celým městem. Dobrovolníky navíc shromažďujeme do menších skupin, které vždy vede lídr. Ten si skupinu i sám pojmenuje. Díky tomu vznikají například skupiny jako Tančící surikaty nebo Puntíkovaní jednorožci, v rámci kterých se rodí hezké příběhy a nová přátelství. Kromě toho jsme si řekli, že by bylo příhodné zorganizovat i nějakou praktickou pomoc při ubytovávání uprchlíků.

Máte na mysli hotel Svojsík, který byl doteď kvůli pandemii koronaviru prázdný?

Ano, přesně ten. Spojili jsme se s jedním z našich dlouhodobých podporovatelů, podnikatelem Janem Bartou, který nám řekl, že klidně hotel Svojsík na svoje náklady na několik měsíců pronajme, pokud zde my zvládneme připravit ubytování pro uprchlíky. Během několika dnů pár našich lidí hotel připravilo a zprovoznilo. Hotel s kapacitou přes 200 lůžek už je v tuto chvíli zcela plný. Promítnout současnou krizi chceme také do naší programové skladby, protože Skautský institut pořádá každý měsíc v Praze kolem 80 akcí. Například jsme v tomto duchu už uspořádali benefiční koncert na Kampě.

Mít kde bydlet a co jíst, to jsou problémy, které uprchlíky trápí bezprostředně po příchodu k nám. Jak může institut pomáhat uprchlíkům, kteří se už začínají zabydlovat?

Plánujeme různé aktivity pro děti a mládež, které by jim nejen měly pomoc si tady zvyknout, ale také je vzdělávat. V dlouhodobějším měřítku totiž s těmi dětmi bezpochyby bude nutné aktivně pracovat. Náš metodický tým tedy pracuje na souboru takových aktivit, který chceme nabídnout například školám nebo podobným institucím. Pracovat s dětmi a mladými lidmi je koneckonců skautská doména. Je potřeba říct, že i když děláme to, co děláme, nemáme ambici stát se další humanitární organizací, jako je Člověk v tísni. Údělem skautů je právě výchova dětí a mládeže. Naším úkolem teď tedy bude zejména zapojit ukrajinské děti do naší společnosti.

Jaké vlastnosti skautů jsou v této situaci ku prospěchu?

Skauting je do značné míry výchova k aktivnímu občanství a k tomu, aby jeho členové nezavírali oči před utrpením lidí kolem nich. Například zrovna lidí, kteří i za nás válčí na Ukrajině, nebo těch, kteří před válkou prchají. Říkám i za nás, protože se tam podle mě také válčí o obecné hodnoty lidství. Skautům se navíc také do značné míry daří obracet k dobrovolničení i ostatní lidi, takže na našich seznamech dobrovolníků je velká část neskautů. No a jak už jsem říkal, mají skauti značné organizační schopnosti a zkušenosti.

Mají skauti zkušenost s pomocí při nějaké jiné krizi ve své moderní historii?

Nedávným příkladem, kdy skauti takto pomáhali, bylo tornádo, které zasáhlo loni v červnu Moravu. Tam pomáhaly stovky skautů. Pomocnou ruku ale nabídli také například v roce 2002, kdy nejen Prahu zasáhly zničující povodně.

Při návštěvě webových stránek Skautského institutu se jako první zobrazí motto: „Stavíme mosty mezi zkušeností skautského hnutí a potřebami současné společnosti“. Jaké mosty Skautský institut v této situaci staví?

Bezpochyby se snažíme zejména stavět most mezi zkušeností hnutí koordinovat práci dobrovolníků a společností, ve které teď bude dobrovolnické práce potřeba skutečně hodně. Navíc bude potřeba i nadále, protože zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se příliv uprchlíků měl zastavit nebo že by dokonce měla ruská invaze skončit a oni se mohli vrátit domů.

Dá se tedy říct, že budete stavět také mosty, po kterých do společnosti přijdou uprchlé děti?

Věřím, že ano. V tuto chvíli je důležité představit si sám sebe za deset let a položit si otázku, co jsme dělali, když tohle všechno na Ukrajině dělo. A já bych moc rád odpověděl, že jsme byli ku prospěchu v duchu skautského hnutí a nepsali jsme jen statusy na Facebooku.