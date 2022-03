Ukrajinské ženy v kempu vzaly osud do vlastních rukou. Uživí se samy

Zdánlivě je to málo, ale pro čtyřicet žen a dětí, je to teď domov, kde najdou jistotu a zázemí. Iniciativně využily zázemí kuchyně v bistru a začaly vařit klasická ukrajinská jídla, která prodávají veřejnosti.

Za projektem stojí majitel kempu Štefan Oršoš, který už v den, kdy se dozvěděl o začátku konfliktu, začal odzimovávat kemp a připravovat ho na příliv lidí. Ze začátku přijížděli lidé, kteří v Česku už měli nějaké vazby, přenocovali jednu dvě noci a pokračovali dál.

Jenže ve víru překotných událostí se ukázalo, že se začínají objevovat uprchlíci, kteří vazby na místní příbuzné nemají a budou potřebovat stálejší zázemí. Během dní se tak vytvořila komunita asi čtyřiceti obyvatel kempu, matek s dětmi.

Ve videu uvidíte například padesátiletou Irinu, která prchá už podruhé. Poprvé z luhanské oblasti do Kyjeva a teď podruhé k nám. „Houkaly tam sirény a padaly rakety,“ popisuje.

V kempu jsou lidé, kteří prchali mnohdy až ve fázi, kdy sbalili jen to nejnutnější. „Možná se už ani nevrátí, protože už tam nemají žádné zázemí,“ věští Oršoš.

Vznikající komunita se nechce omezit jenom na vaření, ale zjišťují možnosti další práce. Mohou tu zařídit služby praní, šití a žehlení. Podle Štefana Oršoše jde o to, aby mohly smysluplně a bezpečně trávit čas s dětmi a zároveň pracovat.

Štefan Oršoš, majitel kempu

Mohlo by to pomoci, aby se znovu mohli postavit na vlastní nohy a najít si stálou práci a bydlet ve vlastním. I když mnozí touží po návratu do vlasti. Třeba jako Irina, která by se nejvíc toužila vrátit do Luhansku. I když připomíná, že tím myslí ukrajinský Luhansk, ve kterém žili její předkové po čtyři generace.

Ostatně pravidelně se s denním menu v bistru řevnického kempu můžete seznámit na Facebooku, který už získal stovky příznivců a žije si vlastním životem, kolem kterých se shromáždily hromady příznivců i přispěvatelů a odběratelů. A tak se dozvíte, že minulý týden se vařil borgač, v pondělí pelmeně nebo rassolnik.

O co je v bistru v Řevnicích největší zájem? Bezesporu o klasický ukrajinský boršč, který připravují ve verzi s masem i bez masa. Boršč totiž patří k pokrmům, který každá rodina připravuje trochu jinak a taky podle toho, jaké suroviny jsou právě po ruce.

Jestli jste si na něm už dlouho nepochutnali, zkuste recept, který nabízí například náš sesterský web recepty.idnes.cz.

Najdete tu ještě další variantu, to jeden z důkazů, že boršč neexistuje jenom jediný správný. Společné je jim to, že jde o syté jídlo pro chladné dny. Takže zahřeje i zasytí.

Pokud byste chtěli vyzkoušet něco jiného, tak zkuste třeba Kyjevské kotlety…

… anebo zelné závitky s mletým masem.