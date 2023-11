Bagr zboural část historické vily. Zastavte to, volají lidé i ministerstvo

Ze středečního rozhodnutí Ústavního soudu podle Jiřího Pospíšila vyplývá, že odvolání místních obyvatel by mohlo mít odkladný účinek, takže práce by měly být pozastaveny.

„Vážení občané, vážení zastánci našeho historického dědictví, obracíme se dnes na vás se sdělením a možná návrhem, jenž nevychází z lehkého srdce. Bagr dnes ráno 9. 11. 2023 začal s demolicí Schieszlovy vily. Postupuje velmi rychlým tempem,“ uvedli autoři petice ve čtvrtek před polednem. Podepsalo ji více než 2600 lidí.

Podle zveřejněné fotografie již nestojí menší část budovy, garáž, ale i strom, který stál v přední části pozemku. Na střeše také chybí větší množství tašek. Místo brány a zdi jsou na kraji pozemku desky.

Současný skutečný majitel domu není znám, nemovitost drží společnost Tichá 5 ovládaná přes řetězec kyperských firem a za vlastníka jednají prostředníci. S prvními pracemi začali dělníci v pondělí.

Stavební povolení hovoří o úpravách a přístavbě vily, fakticky se však podle místních obyvatel jedná o nahrazení stavby novou budovou s čtyřnásobnou podlahovou plochou, která by zastavěla i téměř celý přilehlý pozemek.

Podle místních obyvatel by tak mohl být ráz čtvrti narušen. „Obáváme se toho, že by to mohlo být i precedentem do budoucna,“ uvedla ve středu obyvatelka obavu, že by mohlo dojít k ještě výraznějšímu narušení charakteru sousedství.

Chtějí přezkum

Obyvatelé sousedních domů podali žádosti o přezkum kladných stanovisek památkářů a odboru územního rozvoje pražského magistrátu k ministerstvům kultury a pro místní rozvoj. Ministerstvo kultury vyzvalo k pozastavení prací do dokončení přezkumu. Kromě toho jeden ze sousedů podal i odvolání proti stavebnímu povolení, odvolacím orgánem je v tomto případě magistrát hlavního města.

Ve čtvrtek kolem 13:00 již stroj nepracoval a dělníci pokračovali v pracích ručně. Podle spoluautora petice proti bourání Víta Makariuse dělníci dostali pokutu od policie, protože neměli zajištěný potřebný zábor, v pracích však pokračovali.

Náměstek primátora Jiří Pospíšil dnes uvedl, že bourací práce považuje za nepřijatelné. Stavební povolení bylo podle něj vydáno pouze za podmínky rekonstrukce a přestavby domu. „Jsem moc rád, že ministerstvo kultury vyzvalo k pozastavení prací, než bude přezkoumáno rozhodnutí památkářů,“ řekl.

Jedna ze sousedek podala proti stavebnímu povolení stížnost k Ústavnímu soudu, který ji zamítl. V rozhodnutí soud napsal, že měla podat odvolání, které má odkladný účinek. Na tuto formulaci upozornil i Pospíšil. „Podle Ústavního soudu by odvolání místních obyvatel proti stavebnímu povolení mohlo nabýt odkladného účinku, tedy že by se teď nesmělo stavět,“ uvedl.

Doplnil, že ho mrzí postup stavebního úřadu Prahy 5, který informaci o stavebním řízení pouze vyvěsil na úřední desku, obyvatele okolních domů nekontaktoval. „Zároveň je škoda, že se radnice Prahy 5 po zamítnutí jimi vznesených námitek neodvolala a do věci už dříve nevtáhla veřejnost. Za mě by se takto postupovat nemělo,“ zakončil Pospíšil.

Kromě obyvatel nesouhlasí s bouráním i městská část, která se k situaci vyjádřila na svém webu. „Naším zájmem je ochraňovat charakter místních čtvrtí a apelovat na přiměřenou podobu developerských záměrů. Nejedná se o první sporný projekt v lokalitě Hřebenek. Ještě v roli aktivních občanů se nám zde podařilo zachránit Benešovu vilu, na kterou už byl vydán demoliční výměr,“ uvedla starostka Radka Šimková (PRAHA 5 SOBĚ), která požádala investora o zastavení prací.

Nejde o první podobný případ v oblasti Hřebenek. Předloni se podobný odpor zvedl proti záměru demolice ani ne kilometr vzdálené vily z počátku 20. století v ulici Nad Výšinkou. Po intenzivní kritice demolice ze strany místních obyvatel a politiků vila třikrát změnila majitele, nakonec skončila v majetku investiční skupiny Rockaway Capital a stále stojí.

Schieszlova vila byla postavena v roce 1912 v jižním svahu Petřína v rámci nově vznikající zástavby. Je nedílně spjata s československým politikem Josefem Schieszlem, který patřil k nejbližším spolupracovníkům prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše.