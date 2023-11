Soud potvrdil dohodu. Strategický pozemek zůstane Zlínskému kraji

„Soudní řízení bylo ukončeno smírem. Pro Zlínský kraj jsme dosáhli nejlepšího možného výsledku,“ okomentoval rozhodnutí soudu hejtman Radim Holiš.

Firma Unimex Group prodala Zlínskému kraji pozemek o velikosti necelých tisíc metrů čtverečních v květnu 2020 za 1,5 milionu korun s podmínkou, že na něm bude stát nová nemocnice. Nejde tedy o nijak velkou plochu. Úzký pruh půdy ale leží uprostřed lukrativního pozemku o celkové rozloze 140 tisíc metrů čtverečních nedaleko obchodní zóny.

Po krajských volbách nové vedení kraje rozhodlo, že stavba nemocnice na tomto místě by byla příliš nákladná. Po tomto oznámení chtěla firma Unimex Group kvůli nedodržení podmínek od smlouvy odstoupit a pozemek vrátit včetně zaplacení desetimilionové kauce a případně náhrady předem nespecifikované škody.

Nakonec také před rokem a půl podala žalobu na kraj. Soud měl určit, komu vlastně pozemek za daných okolností patří.

Poslední dva roky tedy hrozilo, že hejtmanství tento pozemek bude muset vrátit původnímu majiteli. Což by také znamenalo výrazné snížení hodnoty sceleného pozemku a mnohem omezenější a nákladnější možnosti jeho využití v budoucnu.

Vzájemná mimosoudní dohoda mezi firmou a krajem a její aktuální potvrzení ze strany soudu tak tuto hrozbu odvrátilo.

„Vyvázali jsme se z nevýhodných podmínek kupní smlouvy uzavřené mým předchůdcem, kvůli kterým nám hrozily velké pokuty i ztráta nabytého pozemku. Dál tedy zůstáváme vlastníkem a bez dalších omezení nyní můžeme hledat možnosti využití plochy v Malenovicích,“ konstatoval Holiš.

O tom, jak by se tato plocha dala do budoucna využít, chce mít hejtman jasno do konce volebního období.