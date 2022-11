V zámku Veleslavín může být hospic nebo umělecká škola, říká starosta

Ve svém nominačním projevu jste zmínil, že radnice je „spící kráska“, kterou je potřeba probudit. V jakém stavu vám Prahu 6 nechal bývalý starosta Ondřej Kolář z TOP 09?

Nechci soudit, jakým způsobem pracoval můj předchůdce. Praha 6 byla vždy mezi městskými částmi tahounem, lidé jsou tu spokojení a osud městské části je zajímá. Řada věcí se v minulém volebním období připravila na papíře, tam vidím ten spící potenciál, který chceme spolu s kolegy probudit. Chceme potvrdit silnou roli šestky v metropoli.

Největší výzvy čekají šestku v oblasti školství – například podpora výstavby nových škol. Jak také hodnotíte integraci dětí z Ukrajiny do tříd?

Školství je naše priorita, to trvá. Chceme školy dále rozšiřovat a také stavět nové, máme třeba hotové stavební povolení u ZŠ Kocínka, která přinese až deset nových tříd, což lokálně výrazně pomůže. Management byl v oblasti školství dobrý již v předchozích letech, nastavily se dobré vztahy s investory, kteří stavějí nové byty, a na infrastrukturu a místa ve školách vždy myslí.

Povedla se také integrace ukrajinských dětí, ať už přímo do tříd, nebo do adaptačních skupin. Přijali jsme na šestce stovky dětí z válkou zasažených oblastí, aktuálně jich zde chodí do škol kolem šesti set. Loni jsme také přestali bojovat s problémem nedostatku míst v mateřských školách, což snad bude pokračovat.

Výstavba čeká Prahu 6 i v oblasti Vítězného náměstí. Co všechno se bude v okolí „Kulaťáku“ v příštích letech dít?

Nedojde ještě k výstavbě, bude se finalizovat budoucí podoba těch míst. A to nejen jak by tyto lokality měly vypadat, ale celkový urbanistický pohled na život. V okolí Kulaťáku by mělo být příjemné pracovat, bydlet nebo i upustit páru na rockovému koncertu. Nová výstavba čeká v příštích letech hlavně Ruzyni, kde bude investor stavět vedle kasáren nové byty, školy, obchody a kulturní či sportovní zařízení.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Hlavními tématy jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

Jednou z vašich priorit má být podpora dokončení obchvatu Prahy na severozápadě. Jak to vypadá? V jakém stavu je nyní projekt?

Podle průzkumů, které si na radnici děláme, je největším tématem místní doprava. Obchvatů chceme ve spolupráci s hlavním městem dělat více. Jeden například mezi ulicemi Svatovítská a Evropská i jeho pokračování tunelem od Evropské až do Podbaby. Samozřejmě podporujeme i dokončení severozápadního okruhu kolem Prahy.

Z pozice starosty budete odpovědný za informatiku a digitalizaci. Co si mají obyvatelé představit pod digitalizací vaší městské části?

Dobrý komunikační kanál je například aplikace Lepší Šestka, ten je oblíbený a na šestce se používá více než třeba městské Změňte.to. Chceme ale digitalizaci posunout dál.

Co máte na mysli?

Naším úkolem je propojit radnici s identitou občana a mít tak většinu oficiálních úkonů dostupnou online i offline. Chceme lidem zjednodušit život. Další částí, která by měla zlevnit chod úřadu, je převést toto online prostředí i mezi úředníky a zefektivnit jim tak práci.

Podporu od městské části budou jistě potřebovat sportovní areály. Počítáte s navyšováním dotací na provoz?

Určitě, nechceme nechat padnout žádný sportovní klub. Městská část je živa nejen chlebem, ale také duchem. Tento týden se budeme bavit o rozpočtu. Už jsme domluveni na tom, že sport výrazně podpoříme. Sportovní kluby mají nyní obrovský problém s vysokou cenou za energie, my jim chceme ve spolupráci s městem či státem podat pomocnou ruku. Chceme podpořit jak výstavbu nového bazénu na Petynce, tak i třeba nový klub Union Břevnov.

Důležitým tématem pro místní je také nevyužitý areál Veleslavínského zámku o rozloze více než třicet tisíc metrů čtverečních, který od roku 2018 chátrá a nyní patří státu. Bude zařazen do plánované směny majetku mezi hlavním městem a státem? A co s ním bude dále? V minulosti se mluvilo o zřízení hospice.

Byl schválen záměr, dohoda je na stole a nyní se řeší jen razítka. Ke směně tedy dojde, ale za klíčové považuji, co bude s areálem dál. Jde o to, jestli se má opravovat, nebo i stavět něco nového. Městská část na to určitě nebude mít prostředky, budeme to tedy muset komunikovat s městem nebo investory. Chtěli bychom, aby areál žil a byl prospěšný, mohla by zde být například základní umělecká škola nebo vámi zmiňovaný hospic.

Další kauzou, která se hodně probírala, je uzavření koupaliště Džbán. Firma Molepo jako vlastník zde chce stavět bytové domy, ale požadovanou změnu územního plánu mu neodsouhlasili zastupitelé Prahy. Jaký zde vidíte posun a možné řešení situace?

Rozhodně nechceme, aby se zde stavělo. Praha nyní jedná s Molepem, ale vůle k řešení je zde malá. Já chápu přístup soukromé společnosti, ale veřejná sféra to nemůže přijmout. Za nás teď zbývá pokračovat v jednání, případně hledat spolupráci s jinými majiteli pozemků v okolí. Chtěli bychom najít cestu k vodní nádrži, která je v majetku hlavního města a bude sloužit obyvatelům městské části.