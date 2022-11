Železniční trať mezi Karlínem a parkem na Vítkově překlene lávka s výtahem

„V ulici Pernerova vyrostou dva bytové domy. Mezi nimi bude stát věž s výtahem, ze kterého povede zastřešená lávka na Vítkov. Bude dlouhá 56 metrů a široká necelé tři metry. Svojí podobou bude odkazovat na železnici, nad kterou se bude tyčit, a polohou naváže na Štvanickou lávku, kterou momentálně stavíme,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Lávka tak zlepší prostupnost mezi městskými částmi, které dodnes rozděluje železnice. Jejím investorem je hlavní město Praha, studii proveditelnosti v pondělí schválili pražští radní. Technická správa komunikací hlavního města Prahy nyní začne zpracovávat stavební projekt. Stavět by se mohlo začít do pěti let.

U lávky vyrostou dva nové domy soukromého investora Richarda Sobotky, se kterým Praha podepsala memorandum. Domy jsou navrženy tak, aby jejich výška odpovídala nejvyšším domům v uličním bloku, tedy 29 metrů, a jsou nižší než většina ostatních novostaveb v Karlíně. Stavba bude mít celkem devět nadzemních podlaží se 77 byty, sedmi nebytovými jednotkami a 75 parkovacími stáními.

Díky lávce se zpřístupní také severní svah Vítkova. „Ten je v současnosti využíván výrazně méně než jeho ostatní části i přesto, že jsou zde velmi hodnotná a atraktivní místa,“ píše se ve schváleném dokumentu.

Praha také před časem vypsala tendr s předpokládanou hodnotou 98,2 milionu korun bez DPH na první část plánovaných úprav vrchu Vítkov. Budou zahrnovat nový povrch a úpravy zeleně v okolí památníku, kde by mělo přibýt mimo jiné i bistro s veřejným WC. Jde o první část úprav, které podle plánů města potrvají několik let.