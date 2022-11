S developery musíme vyjednávat a budovat společně, říká starosta Modřan

Jste ve funkci starosty teprve krátce. Budou nějaké změny v úřadu městské části?

Zatím nemáme nic připravené, ale jsme tu jen pár dnů. Potřebujeme se nejprve seznámit s úřadem a pak teprve můžeme dělat nějaká rozhodnutí.

Místopředsedové regionálního výboru TOP 09 Hana Jandová a Robert Daubner se na sociálních sítích omlouvali, že máte koalici s podporou Trikolory. Podle nich jde o ústupek od základních hodnot TOP 09. S TOP 09 jste přitom měli společnou kandidátku...

My ale máme koaliční smlouvu jen s hnutím ANO. Klub je také ANO, ale je pravda, že z jejich kandidátky jsou zvoleni do zastupitelstva dva členové Trikolory. Jeden z nich, Jakub Němec, je bývalý člen ODS. Je to můj kolega a kamarád, stará se o dopravu. Mně se jeho názory nelíbí, ale nebudu mu bránit je říkat. A myslím si, že za rok ani žádná Trikolora existovat nebude

Co je podle vás největším problémem Prahy 12?

Myslím si, že si zasloužíme lepší prostředí. A chceme se tomu hodně věnovat. Nejde jen o péči o zeleň, ale aby to tady také trochu rozkvetlo. V Praze 12 se nyní poměrně intenzivně staví. Jde nám o to, aby tato výstavba byla koordinovaná s rozvojem městské části. Připravujeme základní školu v Komořanech, stavíme mateřskou školu Mydlinky. Jde nám o to, aby územní rozvoj šel ruku v ruce i s výstavbou infrastruktury.

Chcete navázat na práci bývalé místostarostky Evy Tylové, která se o rozvoj zeleně hodně starala v minulém volebním období?

Zrovna v úterý jsme u základní školy TGM sázeli ovocné stromy. Jde nám o to, aby se děti mohly podívat na to, jak vypadá hrušeň, jabloň nebo třešeň. Rozvoj zeleně je naše velké téma. Eva Tylová je teď zastupitelkou hlavního města. My v městské části ale nejsme zastánci toho, že přijde nová parta, která zboří všechno, co tu bylo dřív, a na nic nenaváže. Jde nám o nějaký kontinuální rozvoj.

Stačí vám kompetence, které vedení městské části má?

Výstavba se především řídí pravidly, která stanovil stát prostřednictvím stavebního zákona. Důležité jsou také pražské stavební předpisy s územním plánem. To znamená, že pravomoci městské části jsou poměrně omezené. Když si někdo bude chtít postavit dům a získá všechna povolení, tak má právo stavět. Problém nastává, pokud chcete proti tomu bojovat. Razím názor, že je lepší s investory vyjednávat o tom, jak má rozvoj vypadat. Jakákoli nová výstavba má přinést nějaký užitek i stávajícím obyvatelům.

Jaký užitek máte na mysli?

Investor například přispěje na úpravu okolí, revitalizuje park nebo postaví nové dětské hřiště. A vybudují se nějaké obchody. To je spolupráce samosprávy se soukromým sektorem, jakou si dovedu představit. Samotný boj jen prodlužuje stavbu a investor stejně, pokud získá všechna stavební povolení, své plány nakonec uskuteční. Boj proti výstavbě u nás zapříčinil jedině to, že se zbouraly obchodní objekty. Myslím tím například Vosátkovu ulici, kde byla prodejna Billy.

Výstavba je u vás opravdu intenzivní, jeřáby jsou vidět dokonce i z vaší kanceláře...

Ano. To je projekt Skansky. Nová čtvrť vzniká na území bývalého cukrovaru. Cukrovar už řadu let nefunguje a nyní se tam připravuje smíšený projekt bytů a služeb. Zrovna tento projekt je docela dobrý, protože se hodně věnuje veřejnému prostoru. Měli jsme několik kol jednání participace s občany. Lidé mohli dávat k projektu připomínky a Skanska je zapracovala. Jednání jsem se účastnil dříve jako občan i místostarosta. V Praze 12 žiji, takže se tomu okolí věnuji neustále. Místostarostou jsem byl v minulém volebním období a měl jsem na starosti dopravu a finance.

Pokud pojedeme okolo bývalého cukrovaru Komořanskou dál směrem ven z města, mineme také velký areál bývalé Sigmy...

Tam je Central Group s několika dalšími firmami. Ještě v předminulém volebním období vznikala Územní studie Komořany, která byla v minulém volebním období dokončena a zahrnovala také území brownfieldů. A probíhá tam změna územního plánu. Naše městská část tam, jak jsem zmínil, staví školu. Central Group postaví školku. Budou tam byty, obchody. Veřejné projednání územní studie bude 9. listopadu v 11:30 v Centru architektury a městského plánování.

Velké téma v celém městě je také doprava. Jak Praha 12 přežila letošní část velmi sledované opravy Barrandovského mostu? Přes vaše území vedla minimálně jedna z objízdných tras...

My jsme měli k dopravnímu řešení připomínky, ale bohužel nás ze začátku nikdo nepozval k nějakým jednáním. To jsme vyčítali náměstkovi primátora pro dopravu Adamu Scheinherrovi. Během příprav se ale ukázalo, že některé naše nápady – jako změna nájezdu na Jižní spojku ve směru k Praze 9, už nebylo možné realizovat a dojde na to až příští rok. Letos se tvořily velké zácpy v Komořanské, a navíc se nedalo jezdit Dolnobřežanským údolím. To by už mělo být Středočeským krajem otevřeno během měsíce.

V Komořanské se však tvoří kolony, i když se Barrandovský most zrovna neopravuje...

V září minulého roku získalo hlavní město po třinácti letech pravomocné územní rozhodnutí na obchvat Komořan, který by měl situaci zlepšit. A nyní Praha připravuje soutěž na zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Projekt se bude kreslit asi rok a bude záležet na tom, jak dlouho potrvá projednávání. Já doufám, že by otevřeno mohlo být někdy v roce 2027.

Velké změny u vás dozná také MHD.

Jsem celkem hrdý na to, že městská část pomohla získat dopravnímu podniku pravomocné stavební povolení na tramvajovou trať směrem do Libuše. Byl tam jeden majitel pozemku, který se proti projektu odvolával. Koleje se už staví, ale trochu nám to komplikuje dopravu, protože je uzavřená propojka mezi Prahou 12 a Libuší – ulice Meteorologická.

To se ale v prosinci změní a v červnu už bude na části plánované trasy jezdit tramvaj. Na to se moc těšíme. Nyní tramvaj jede ulicí Generála Šišky vpravo mimo jízdní pruhy. A v její horní části bude odbočovat na Novodvorskou, kde byl kruhový objezd. Ten nahradí světelná křižovatka. Tramvaj totiž přes kruhový objezd jezdit nesmí a jedinou výjimku mají na Vítězném náměstí v Praze 6. V první etapě ale tramvaj pojede jen kousek za křižovatku na kraj Novodvorské. K budoucí stanici metra Nové Dvory povede až později. Už se také připravuje tramvaj do Komořan. Tam se teprve dokončuje studie, ale víme, že tam bude jezdit tramvaj číslo 27.