Místo betonu jezírko. Mladá Boleslav bojuje s letním horkem, upraví sídliště

Škodovka prakticky navazuje na sídliště a tvoří dnes už součást města. Při pohledu z leteckých snímků se naskýtá vysvětlení: Škodovka tvoří skoro jednolitou obrovskou asfalto-betonovou plochu, kde snad jediný kousek zeleně tvoří hřbitov, který dnes již prakticky ze všech stran svírá rozšiřující se továrna.

„Pokud se podíváte na zastavěnost města a kolik plochy zabírá areál Škoda Auto, tak je jasné, že to obrovské množství zabetonované plochy místní mikroklima výrazně ovlivňuje,“ řekl náměstek primátora Mladé Boleslavi Jiří Bouška (ANO). Vedení města proto přišlo s projektem, který má alespoň trochu ulevit části sídliště a pomoci ke zlepšení letních klimatických podmínek v prostorách mezi panelovými domy.

Jako první začala přestavba vnitrobloku na severním sídlišti mezi bytovými domy v ulicích Jana Palacha a 17. listopadu. Už v těchto dnech tam najela těžká technika s úkolem přetvořit asfaltové plochy v oázu zeleně. Hotovo má být do konce dubna.

Členitější prostředí a jezírko

„Vytěžený materiál poslouží k formování terénu, vznikne tak členitější prostředí, budou zde vysázeny nové stromy, keře a traviny, vznikne jezírko, mlhoviště pro letní osvěžení a nové cestičky, aby to tady bylo během letních měsíců k žití,“ uvedl Bouška. V lokalitě vznikne také dětské hřiště.

„Na projekt jsme získali přes 11 milionů korun z Norských fondů a Státního fondu životního prostředí,“ doplnila mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.

S ohledem na to, že Norské fondy jsou mimo jiné zaměřeny na ekologii, pomůže dotace také k instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu sídlištního výměníku teplé vody. „Rovněž bude zadržována dešťová voda, která poslouží k závlaze. Instalována tady bude speciální dlažba, která umožňuje dokonalé vsakování vody. Podle projektantů by na cestách z této dlažby nejméně 10 let neměla vzniknout jediná kaluž,“ řekl Bouška.

Obyvatelé, kteří musí na rozpáleném sídlišti v létě žít, vítají každou snahu o zlepšení. „Horko je v Boleslavi všude, když přejedete blíže ke Škodovce někam k Bondy, tak je tam ještě větší horko. Něco podobného se tady mělo udělat už dávno,“ míní obyvatelka sídliště Irena Hozáková. „Minimálně třicet let, co tady žijeme, se nic nezměnilo. Chybí tady zeleň, vodní prvky, cokoli, co by od horka ulevilo. Vítáme i nové chodníky a hlavně zeleň,“ souhlasí další z obyvatel tamního panelového domu, Lubomír Kohuš. Míní, že i kvůli horku velká část obyvatel o prázdninách město pokud možno alespoň na víkendy opouští a odjíždí na chaty či chalupy mimo Mladou Boleslav.

Podle náměstka Boušky chce město podobně upravit i další vnitrobloky s pomocí jiných evropských dotací. „Teď začínáme tam, kde nám to z teplotních měření vycházelo nejhůře, na teplotní mapě tady bylo rudé místo. Způsobeno je to hlavně množstvím asfaltové plochy a trávníků s nízko sečenou trávou. Věřím, že po úpravě a díky zadržování vláhy, většímu množství zeleně a stínu, bude změna klimatu znát,“ řekl Bouška.

Práce komplikuje suť pod zemí

Podobná investice přímo na sídlišti mezi panelovými domy není podle stavebního dozoru města Ivana Rudiše nijak snadná.

„Problém je, že jde o sídliště, které vzniklo mezi 70. a 80. lety, takže v místech, kde má být jezírko, podzemní nádrž či mlhoviště, nacházíme kusy betonu, které je třeba odbourat a odvézt na skládku, což stavbu prodlužuje, komplikuje a prodražuje,“ řekl Rudiš.