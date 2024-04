D5 mezi Prahou a Berounem se rozšíří na šest pruhů. Obce se obávají hluku

Dálnice D5 mezi Berounem a Pražským okruhem se rozšíří na šest pruhů, práce by měly začít do pěti let. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) projekt kritizují některé obce. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl označil nesouhlas obcí za krátkozraký. Z jejich připomínek se chce poučit, uvedl Mátl v podcastu ŘSD.