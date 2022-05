VIDEO: Pohnutá historie s novou fasádou. Majitelka opravuje Krejčířovu vilu

Vilu, která byla opuštěná od roku 2005 a v roce 2019 utrpěla škody při rozsáhlém požáru, vydražila na konci loňského roku osmatřicetiletá Petra Kučerová, jejíž rodina podniká v realitách. Rodina už dříve získala druhou, menší Krejčířovu vilu v Černošicích. Tehdy ji opravila a prodala za trojnásobek.

Vetší vila nyní prochází rekonstrukcí. Je obehnaná lešením a po opravě propadlé střechy nyní dělníci pracují na fasádě. Práce probíhají také na svahu před domem, objekt nově hlídá kamera.

Rezidenci Kučerová koupila za 21,38 milionu korun poté, co se neúspěšně prodávala pět let. Její původní pořizovací hodnotu experti odhadli zhruba na půl miliardy, poté však byla řadu let cílem vandalů, cenu snížil také požár. Podle fotografií ze znaleckého posudku vypracovaného k dražbě leželo před prodejem v interiérech mnoho suti a odpadu, poničený byl vestavěný nábytek, vířivka i další vybavení.

Motivace pro koupi? Cena

„Příběh není nikterak zajímavý, nemovitost, zejména pozemek, nás oslovil hlavně z důvodu ceny, jejíž výhodnost převážila obavy spojené s historií celého objektu,“ napsala dříve MF DNES nová majitelka ihned po dražbě, v době, kdy za vilu složila jen část ceny – desetimilionovou jistinu.

„Na otázku, co bude s nemovitostí dál, nechci a vlastně ani s určitostí v současné chvíli nedokážu odpovědět, v každém případě je to soukromá a pro veřejnost skutečně nikterak zajímavá záležitost,“ doplnila. Nyní již celou částku doplatila, dál komentovat, co s vilou bude, však už později nechtěla.

Až do prodeje patřila vila manželce uprchlého podnikatele Kateřině. V době výstavby měla nemovitost tajnou podzemní chodbu spojující ji s dalšími objekty, drahé koberce, stěny obložené mramorem, zlaté kohoutky nebo vlastní squashový kurt, mezi patry pak jezdil výtah. Krejčíře proslavilo i akvárium se žralokem a perutýnem, jednou z nejjedovatějších ryb planety.

Z vily v roce 2005 během policejní prohlídky Krejčíř uprchl. Nejprve na Seychely, od roku 2007 žil v Jihoafrické republice. Tam je od listopadu 2013 ve vězení za únos a pokus o vraždu.