Bez laskavé a příjemné atmosféry to nejde, říká psychoterapeut Praško

„Minulý rok byl pro mě přechodový. Věci se mění. Je to hezká doba a trochu únavná,“ říká přednosta dokončovaného Centra duševní rehabilitace v berounské nemocnici.

Co se vám za pár let vybaví, když se vás někdo zeptá na rok 2022? Čím byl pro vás výjimečný?

Množstvím práce. Digitální platforma Mindwell pro pacienty s mírnými a středně závažnými psychickými poruchami, na níž jsme začali pracovat již před covidem, postoupila výrazně kupředu. Také jsem také nastoupil do AKESO holdingu (mateřská společnost Rehabilitační nemocnice Beroun – pozn. red.) a přestal jsem po letech působit na klinice v Olomouci. Bylo mi líto, že opouštím pacienty, které jsem vedl. Ale byl čas pokračovat jinde. Ještě vedu nějaké individuální terapie, ale už mám o poznání méně pacientů, protože se připravujeme na něco nového v Berouně – na otevření Centra duševní rehabilitace.

Ján Praško Pavlov Je přední český psychiatr a psychoterapeut. V předešlém roce se stal přednostou dokončovaného Centra duševní rehabilitace v Rehabilitační nemocnici Beroun. V letech 2008–2018 působil jako přednosta Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty UP v Olomouci a FN Olomouc. Od roku 2018 je vedoucím katedry psychoterapie Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Je předsedou České psychoterapeutické společnosti. Věnuje se psychoterapeutické práci, výuce mediků, psychologů a postgraduální výuce psychoterapie a psychofarmakologie. V pěti zemích Evropy vede systematické výcviky v kognitivně-behaviorální psychoterapii a supervizi. Je autorem více než 650 odborných článků a 80 monografií týkajících se psychiatrie a psychoterapie. Ve volném čase velmi rád běhá, lyžuje a plachtí. Zajímá ho divadlo, literatura a film. V mládí se stal mistrem České republiky v judu.

Kdy přijmete do centra první pacienty?

Počítáme, že centrum zahájí počáteční provoz v červnu nebo červenci 2023. Celá budova bude chytrá – s nejmodernějšími technologiemi. Pacienti budou mít karty s čipem, které jim umožní přístup na jejich pokoj, ale také na psychoterapie, rehabilitaci a do dalších prostor. Celý dům bude mít takzvané cirkadiánní osvětlení – přes den bude kopírovat intenzitu přirozeného světla. V noci bude mít odfiltrované modré světlo, jež snižuje hladiny melatoninu (hormonu důležitého pro správný cirkadiánní rytmus orgánů, spánku a bdění – pozn. red.) a souvisí s nespavostí. Pacienta, který se v noci probudí a půjde na toaletu, bude obklopovat jen žluté světlo. Uvidí, ale světlo mu nenaruší denní rytmy.

Už jste někde jinde zkoušel cirkadiánní osvětlení?

S terapií jasným světlem jsme začali jako první v republice už roku 1984. Tehdy jsme měli jen lampu se silným plně spektrálním světlem. Léčili jsme jím depresivní stavy. Celý cirkadiánně obohacený dům, jaký dokončujeme tady v Berouně, budeme mít v ČR i Evropě jako první.

Jakou bude mít kapacitu?

Ve finále více než 200 lůžek. Budeme ho otvírat po etapách. Nejdříve to bude 80 až 90 lůžek. Pacienti budou převážně na dvoulůžkových pokojích. S designéry průběžně dolaďujeme vnitřní vybavení včetně barev. Tak aby pokoje, terapeutické místnosti, klubovny i společné prostory byly nejen funkční, ale také estetické a lidé se v nich cítili příjemně a bezpečně.

I bez mříží...

Ano. Ty jsou dnes už jen v nejstarších psychiatrických zařízeních. I na uzavřených odděleních, aby si pacient neublížil, jsou nerozbitná skla. V berounském Centru duševní rehabilitace bude především dostatek prostoru. Člověk, který se v malých prostorách trápí, se u nás bude moct svobodně nadechnout, uvolnit a zklidnit.

Co je vaším úkolem, než začne centrum fungovat?

Zatím jsem se mohl podílet na plánech vzniku oddělení a jednotlivých pater budovy. Mým úkolem je rovněž připravit léčebné programy pro jednotlivá oddělení. Nyní nabíráme zdravotníky. Bavíme se o našich a jejich představách, abychom vše sladili. Od jara je začneme zaškolovat. Ve finále budeme mít 180 až 200 lidí. V první etapě potřebujeme 35 až 40 lidí.

Ve zdravotnictví je dlouhodobě náročné sehnat personál. Jak je to v psychiatrii?

Není to jednoduché. Oslovujeme vhodné adepty s tím, že nabízíme něco, co je modernější, s velkým lidským dosahem a rozvinutější, než co dosud mohli poznat kdekoliv jinde.

Jakou péči budete nabízet?

Vedle lůžkové péče budeme poskytovat i návaznou péči po hospitalizaci. V našem stacionáři, v docházkových skupinách, na ambulancích, ale také u psychoterapeutů po kraji. Ty nyní oslovujeme a domlouváme se na spolupráci. Naším cílem je vytvořit podpůrnou profesionální síť pro naše pacienty. Kontaktujeme se s psychiatry, klinickými psychology, sociálními i zdravotními sestrami a celými týmy. Pravidelně je zveme rovněž na přednášky.

Budete mít tedy i výukový program?

Nejprve budeme řešit péči. U některých diagnóz ji budeme poskytovat pro pacienty z celé republiky. Především pro ty s obsedantně-kompulzivní poruchou nebo hraniční poruchou osobnosti. Péče o ně není v současnosti dostatečná. Rovněž pracujeme na založení výzkumné organizace, protože výzkum významně zvyšuje kvalitu péče a přináší zaměstnancům důležitý rozvoj jejich kompetencí.

E-programy pro duševní zdraví

Jste spoluautorem první české psychoterapeutické platformy Mindwell. Pro koho je určena?

Pro pacienty s mírnou až středně závažnou psychickou poruchou. Může se do ní přihlásit každý, kdo ji bude potřebovat. Zájemce si vybere program podle celosvětově ověřených dotazníků určený pro jeho problémy. Každý z programů obsahuje výukové animace, texty a příklady i edukační kvízy. Po nich následují cvičení, ve kterých klient řeší vlastní problémy. Vyplní modul a odešle. E-terapeut mu dá zpětnou vazbu. Probere s ním, co udělal dobře, a doporučí, na čem ještě zapracovat. Zdravotní programy jsou zaměřené pro lidi, co mají deprese, úzkostnou poruchu, obsedantně-kompulzivní poruchu, sociální fóbii a řadu dalších psychických problémů. Nezdravotní programy se zaměřují na stres, vyhoření, problémy ve vztazích a komunikaci a na osobnostní růst.

Máte již první uživatele?

Zatím máme zapojeno prvních 18 klientů ve zkušebním provozu. Zjišťujeme, co je potřeba ještě doladit. Například, zda programy nejsou příliš těžké nebo jestli klienti rozumí otázkám.

Kdy platforma začne fungovat pro veřejnost? Budou pacienti platit uživatelské poplatky?

Předpokládáme, že platformu spustíme brzy. Ano, bude to něco stát. Musíme zaplatit odborníky, kteří budou fungovat jako e-terapeuti, software a další náležitosti. AKESO holding do platformy předešlý rok investoval na 30 milionů korun.

Jak moc může být Mindwell účinný?

U lehkých a středních poruch by měl být Mindwell stejně účinný jako terapie tváří v tvář. S Mindwellem se pacienti seznámí rovněž u nás v centru. Po odchodu domů s ním budou dále pracovat a pokračovat v ambulantních terapiích.

Co vás čeká v roce 2023?

Zásadním momentem bude otevření Centra duševní rehabilitace. Hlavní ale bude sladit nový tým. Tak aby v centru byli spokojeni nejen pacienti, ale i naši zaměstnanci. Musíme tedy udělat dvě zásadní věci. Vyladit programy pro pacienty, aby jim sedly. A byly zachovány hranice, které se nepřekračují, aby programy fungovaly, jak mají. A rovněž vytvořit příjemnou atmosféru pro zdravotníky, aby kolem sebe šířili bezpečí, pohodu a pacienti je přirozeně mohli mít rádi.