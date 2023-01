Prvním pražským miminkem letoška je Timea. Narodila se devět minut po půlnoci

Holčička váží 3,2 kilogramu a měří 49 centimetrů. V ranních hodinách se narodily děti i ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči a ve Fakultní nemocnici v Motole.

V Thomayerově nemocnici se první letošní dítě narodilo ve 04:50, je to chlapec. V Motole se v 05:24 narodila holčička Kira, jejíž maminka je z Ukrajiny. Holčička váží 2,9 kilogramu a měří 50 centimetrů.

Praha tradičně odměňuje 15 000 korunami všechny děti, které se na Nový rok narodí matkám s trvalým bydlištěm na území hlavního města. Tradice předávání daru prvnímu pražskému občánkovi vznikla podle magistrátu pravděpodobně v 60. letech 20. století za primátora Ludvíka Černého.

Do roku 2000 ale dostávalo dar pouze první miminko. Dar byl od 5000 do 15 000 korun a formou vkladní knížky na jméno dítěte ho předával primátor matce ještě v porodnici. Od roku 2001 dostávají dar všechny děti narozené na Nový rok. Do roku 2005 byl dar 10 000 korun, v dalších letech pak 15 000 korun.

První dítě loňského roku se narodilo rovněž v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. Byl to chlapec, na svět přišel v 01:06.