Prahu 7 konečně nebude rozdělovat trať, průchod propojí Holešovice s Letnou

Milí sousedé, hodně z Vás mi psalo, kudy že cca od září povede ten průchod pro pěší a cyklisty z Dělnické ulice do Veletržní. Proto tady sdílím fotku projektu, aby si to mohl každý prohlédnout.

Vpravo je ulice Dělnická, vlevo Veletržní.

Tak už aby to bylo :-) https://t.co/l9AtEyjIzl