Místo ochrany smrtícím rizikem. Z přejezdu v Řeporyjích zmizely speciální panely

„Tyto pásy jsem nežádal. Prostě mi sem naprali, co se dalo. Už nějakou dobu vím, že ty anti-trespass pásy nejsou pro Řeporyje. Opilci mají problémy a pády do kolejiště už tu byly. Bohužel, pro ty dobíhače představují smrtící riziko,“ uvedl Novotný na síti X, proč nakonec inicioval jejich odstranění, i když z počátku je naopak vítal.

Doplnil, že v jednom případě si zranění jednoho z „přebíhačů“, který na ně dopadl, vyžádalo měsíční hospitalizaci.

Pavel Novotný městské kamery dlouhodobě sleduje a na síti X sdílí videa s chodci, kteří místní železniční přejezd přebíhají i přes výstražný signál a spuštěné závory. V reportáži pro CNN Prima News uvedl, že nebyl od poloviny roku 2022 jediný pracovní den, kdy by někdo přes koleje nelegálně nepřebíhal.

V loňském roce navíc u přejezdu vytvořil symbolické pomníky lidí, kteří přejezd přebíhali v době, kdy neměli, a proto zahynuli.

Panely byly kolem řeporyjského nádraží od loňského července, umístila je tam Správa železnic. „Po zpětné vazbě ze strany vedení městské části jsme se však rozhodli tyto zábrany v minulém týdnu demontovat. Ani toto opatření bohužel lidem nezabránilo v hazardu s vlastním životem,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Ta doplnila, že takzvané anti-trespass pásy jsou využívané i na jiných místech, například na vlakové zastávce Černošice-Mokropsy. Tam s nimi má SŽ podle Eberl Friebové lepší zkušenosti.

„Jako vhodnější variantu máme vytipované použití zábradlí, které lépe znemožní cílenému vniknutí do míst mimo přejezd a zároveň zabrání vstupu či pádu do provozované trati,“ vysvětlila chystané opatření. To však bude muset SŽ projednat s příslušnými úřady.

Podle dopravního experta Romana Budského chodci tvoří většinu mrtvých po střetu s vlakem na přejezdech. Z celkového počtu 35 lidí, kteří loni zemřeli na přejezdech, bylo 21 chodců, vysvětlil pro CNN Prima News.Podle něj navíc dle dosavadních průzkumů v 98 % na přejezdech nejvíc riskují lidé, kteří místo dobře znají. „Ti postupem času ztratí respekt před přejíždějícími vlaky,“ míní.

7. srpna 2023

V roce 2020 přes přejezd, přestože blikala signalizace a závory byly spuštěné, převedly vychovatelky skupinu dětí. Případ nejprve šetřila policie jako obecné ohrožení z nedbalosti, později však čin kvalifikovala jako přestupek.

Za ten následně ženám udělila přestupková komise pražského magistrátu pokutu.