Chaos, přeplněné autobusy nestíhají. Na Letné se opravuje trať, lidé nadávají

I mimo ranní či odpolední špičku náhradní doprava na Letné kolabuje, lidé na zastávkách jsou zmatení, informátoři nestíhají radit. K dočasnému přerušení provozu tramvají došlo mezi Hradčanskou a Strossmayerovým náměstním, kde se od středy až do příští neděle opravuje tramvajová trať.

„Tohle tady už dlouho nebylo. Dukelských hrdinů k Výstavišti zavřená. Bubenská do Holešovic zavřená, k Výstavišti zavřená, Korunovační do Dejvic zavřená, Milady Horákové od Štrossu až po Letenskou pláň zavřená. Kdo chtěl mít z Letné GHETO, má ho!“ shrnul současnou dopravní situaci obyvatel Letné na sociální síti.

Ve čtvrtek ráno se tady objevily také rady ostatním cestujícím, aby intervaly náhradního spoje z Hradčanské na Strossmayerovo náměstí ve špičce, tedy dvou až tříminutové, nikdo nebral vážně. „Čekal jsem na Spartě 18 minut!“ varoval Jakub.

Jiná obyvatelka Prahy 7 zase napsala, jak si naplánovala cestování MHD tak, aby se vyhnula ulici Milady Horákové. Někteří zase hlásají, že po zážitku z přeplněného busu X vytáhnou raději kola.

Autobusů je dost, tvrdí Dopravní podnik

Podle pražského Dopravního podniku je však kapacita náhradní dopravy dostatečná, což má být podle mluvčí Anety Řehkové znatelné v době bezproblémové průjezdnosti trasy linky, kdy je vytíženost jednotlivých spojů odpovídající.

„Bohužel provoz linky je pravidelně narušován silným provozem individuální dopravy, která je mimo jiného často způsobena regulacemi v tunelových komplexech,“ řekla MF DNES s tím, že v těchto případech jezdí spoje nerovnoměrně rozloženy a dochází tak ke kapacitním problémům.

„Zastávky náhradní dopravy jsou označeny standardním způsobem, v odkloněných tramvajových spojích je hlášení o změně trasy,“ doplnila.

Dopravních prostředků skutečně bylo ve čtvrtek dopoledne v oblasti Prahy 7 až moc a zmatku ještě víc.

„Osmička končí na Špejcharu!“ volal v 11 hodin informátor dopravního podniku do tramvaje číslo 8, která právě dorazila na Hradčanskou. Cestující začali vystupovat a osmička zastávku opustila zcela prázdná. Ještě před tím se ovšem vyměnili řidiči. „Dvě minuty zpoždění je krásné, ráno jsem měl čtyři i víc,“ komentoval kolegův pozdní příjezd. „V protisměru to byl úplně ucpané, nejhorší byl Újezd a pak Letenská,“ dodal.

Redaktorce MF DNES poté doplnil, že ve středu se v místě navíc stala nehoda. „Tahle zpoždění musí pak člověk dohánět a na konečné si nedojde ani na záchod. Dneska to budu dohánět celý den.“

Dodal, že situaci považuje za málo zvládnutou, jelikož lidi měli ideálně nechat auta doma a přepravovat se těch pár dní pomocí MHD. „Jenže k tomu Pražany nikdo nevyzval,“ procedil nakonec.

Mezitím pracovník DPP rozdává z kapsy letáky o dočasné změně spojů a dále instruuje cestující na zastávce Hradčanská. „Jednička je odkloněná, na Strossmayerák ale dojede přes Malostranskou stejně rychle, jako by jela rovně,“ slibuje seniorce.

Jako alternativu jí nabízí svézt se náhradním spojem, který se jí ale zdá daleko, a tak raději počká. Další cestující se ptá, jak teď na Letnou, tomu muž v oranžové vestě také ukazuje autobusovou zastávku na chodníku. „Odtamtud vám co čtyři minuty jede X1!“ odeslal muže s kufrem mimo tramvajový ostrůvek.

Vynechané náhradní spoje

Tramvaje přijíždějí na Hradčanskou často rychle po sobě. „Já potřebuji k Divadlu pod Palmovkou, ale „jejich aplikace“ mi ukázala jet metrem, takže jsem ráda, že už jede. Tady pán mi sice radil dojet tam jedničkou, ale nevím, jestli by neměla zpoždění, které už jsem nabrala na Floře právě kvůli té ranní výluce metra,“ sdělila redaktorce unavená žena.

Z příští osmičky vystoupil starý pán s tím, že uvnitř hlásili, že dál se musí náhradním autobusem. Jenže neví, kde stojí a kdy pojede. „Jsem zmaten,“ svěřil se.

Na zastávce zmíněného náhradního spoje X1 se mezitím srocují lidé, kteří tu stojí i deset minut, ačkoliv autobus má psané čtyřminutové intervaly.

„To je mazec, měl tu dávno být“ okomentoval situaci jeden z čekajících, který spěchá na Letnou. Jiný na jeho povzdech zareagoval slovy, že už vynechaly dva autobusy. „Nevím, jestli je to tak zasekané,“ zamyslel se s tím, že jde o vcelku krátkou trasu, takže zpoždění nechápe.

Hodinové zpoždění od rána Redaktorka MF DNES se se stopkami v ruce svezla náhradním autobusovým spojem X1 z Hradčanské na Strossmayerovo náměstí, tedy z konečné na konečnou, a to v poledne, kdy podle řidiče už opadla špička. „Mám zpoždění, jen dvacet minut trvá než dojedu na Spartu,“ sdělil řidič už při nástupu. Kdo měl v přeplněném autobusu možnost sledovat cestu, bylo mu jasné, proč ke zpoždění dochází. Chybí pruh pro autobusy, a tak se čeká na zelenou, kterou se ale pro dlouhou kolonu aut nestíhá projet. Do ticha se ozývá brek miminka a hlas konejšící matky: „Je to dlouhé, vid?“ Z jiné části vozu je zase slyšet, jak se někdo omlouvá, že ještě nedorazil. „Jsem zaseklá v busu, snad tam ale brzy budu,“ uklidňuje ženský hlas čekajícího „na drátě“. Starší muž si přál vystoupit ještě před dojezdem na Letenské náměstí, že to raději dojde. Řidič mu vyhověl a vystoupili rázem všichni, kteří na Letnou mířili. Na zastávce ovšem čekala žena, které následně řidič po několika metrech znovu zastavil. Cesta na Strossmayerovo náměstí trvala bezmála 14 minut. Tenhle čas ale řidič okomentoval slovy: „To už jsem nabral od čtyř od rána hodinu!“

O buspruhy jsme žádali, tvrdí Praha 7

„Pomohly by vyhrazené buspruhy pro náhradní MHD, o které jsme včera zažádali. Mělo by to být u takových akcí standardem, a to na Letné i na Palmovce a kdekoliv jinde, kde k takovým výlukám dochází,“ řekl místostarosta městské části Pavel Zelenka.

Podle něho by se v ulicích měli pohybovat také strážníci, kteří by dohlíželi na respektování dopravního značení. „Včera auta odbočovala přes zákaz z Veletržní do Letenského tunelu přimo před ministerstvem vnitra,“ dodal s tím, že dlouhodobě apelují na primátora Bohuslava Svobodu, aby zvýšil dohledy a vymáhání pravidel. „Opakovaně to bohužel odmítá,“ vylíčil Zelenka.

Chápe, že Dopravní podnik opravit koleje musí, ale potřebuje k tomu podporu magistrátu při organizaci dopravy. „Všechna omezení jsou na komunikacích ve správě magistrátu, nikoliv Prahy 7,“ podotknul místostarosta s dodatkem, že se o to nikdo nestará, a to nejen v Praze 7. „Městské části jsou pak postaveny před hotovou věc a úpravy už nejsou možné,“ uzavřel.