Z Nuselského mostu chtěl skočit mladík, policisté mu sebevraždu rozmluvili

Muže, který vylezl na ochranný plot mostu a vyhrožoval sebevraždou, zaznamenali policisté krátce po osmé hodině ráno. „Dva policisté s ním komunikovali a po několika desítkách minut ho přesvědčili, aby sebevraždu nepáchal,“ popsal situaci tiskový mluvčí pražské policie Jan Daněk.

„Muže zadrželi policisté, naše jednotky se vrací na základny,“ uvedli hasiči na platformě X.

Muže policie předala do péče záchranné služby, která na místo vyslala posádku s lékařem. Ti muže okolo 25 let s drobným zraněním horní končetiny převezli do nemocnice, uvedla tisková mluvčí záchranářů Jana Poštová.

V minulosti byl Nuselský most místem, kde se lidé pokoušeli o sebevraždu často. V rámci prevence proto byly zkraje tisíciletí na okraje mostu namontovány vysoké zábrany. Díky nim se počet těchto nešťastných událostí podařilo snížit.