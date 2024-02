Mezi Pražany se šíří černý kašel, proti velmi nakažlivé nemoci pomůže očkování

Jan trpěl úporným kašlem, nechutenstvím, měl i namožené břišní svaly. „Asi po dvou týdnech jsem rušil objednávku u holiče s tím, že mám takovéhle záchvaty, a on mi řekl, že nedávno měl černý kašel, který probíhal úplně stejně,“ líčí Jan moment, kdy byl své diagnóze již na stopě.

Teprve lékař mu však z odběrů krve podezření na černý kašel, latinsky pertussis, počeštěně pertuse, potvrdil. Šedesátiletého muže nakonec z vysoce infekčního bakteriálního onemocnění uzdravila antibiotika.

Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) onemocnění zpočátku připomíná běžný katar dýchacích cest. „Může se vyskytnout rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Stav se rozvine do opakovaných záchvatů obvykle suchého kašle, s rudnutím až modráním zejména v obličeji,“ popisuje Fabiánová. Dodává, že může dojít také ke krátké zástavě dechu, po které následuje hlasitý, zajíkavý nádech připomínající zakokrhání kohouta.

„Záchvat kašle někdy končí vykašláním malého množství vazkého hlenu nebo zvracením,“ doplňuje s poukázáním na další označení této diagnózy - dávivý kašel. Ten se zhoršuje v noci a typické pro něj podle Fabiánové je, že nereaguje na běžnou léčbu. „Mezi záchvaty kašle navíc pacient nemá obvykle žádné příznaky,“ popisuje epidemioložka.

Znepokojivá data k černému kašli zaznamenala také pražská hygienická stanice (HSHMP), podle které metropole aktuálně patří mezi regiony v Česku, kde se v populaci nákaza černým kašlem významně zvyšuje. Jen za letošní leden eviduje HSHMP 54 nových případů a do 11. února pak přibylo dalších 35. Už nyní hygienici zaznamenali více případů než za celý loňský rok, kdy jich bylo 86.

Pertusový rok

„Pokud by tento nárůst pokračoval stejným tempem, lze předpokládat, že by na konci roku 2024 mohly celkové počty dosahovat tří až čtyř tisíc případů černého kašle,“ konstatuje Fabiánová. Že to tak dopadne, je podle ní velmi reálné i vzhledem k předchozímu takzvaně klidovému období během pandemie covidu-19, kdy byly hlášeny pouze desítky případů pertuse ročně.

„V populaci také celkově narostl počet vnímavých jedinců, mezi kterými se tato vysoce nakažlivá nemoc následně snadno šíří. Je tedy třeba se s nejvyšší pravděpodobností připravit na pertusový rok,“ varuje Fabiánová.

Očkování ochrání novorozence

„Černého kašle je podstatně více než loni, zřejmě kvůli klesající imunitě v populaci a importu,“ komentuje situaci v Praze i hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal s tím, že zatím nejde mluvit o epidemii, ale kvůli rizikům nemoci je důležité se nechat přeočkovat.

„Je to potřeba nejen u dětí, ale i u dospělých, zejména těhotných maminek,“ apeluje Smejkal. Ty tak mohou ochránit své novorozence. Je a plně neočkované kojence totiž černý kašel podle epidemiologů ohrožuje nejvíc, a to bronchopneumonií, tedy zápalem plic.

Jak vyzrát na černý kašel Dodržovat včasné očkování kojenců podle národního očkovacího kalendáře.

Černý kašel může mít u dětí mladších 3 měsíců atypické projevy. Při podezření na tuto nemoc je nutné provést vyšetření a včas zahájit léčbu nemocného i jeho kontaktů.

Při kašli, který se zhoršuje v noci, je nutné zajít k lékaři. Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu při podezření na covid-19.

Nejmenší děti chrání před závažným průběhem černého kašle po narození očkování matek v těhotenství.

Příznaky nemoci jsou: rýma, slzení, kýchání, zánět spojivek, mírně zvýšená teplota, chrapot, bolesti v krku. Rozvoj záchvatů kašle s hlasitým, zajíkavým nádechem připomínající zakokrhání kohouta, může končit i zvracením. Zdroj: SZÚ

Očkování ani prodělané onemocnění však člověka nechrání celý život. „Protilátky postupně klesají a člověk se stává vůči infekci opět vnímavý. Očkování je třeba proto minimálně jednou v dospělosti opakovat,“ podotýká ředitelka SZÚ Barbora Macková. Za ideální považuje nechat se při pravidelném přeočkování proti tetanu očkovat kombinovanou vakcínou, tedy proti tetanu, černému kašli a záškrtu dohromady, která pak poskytuje dočasnou ochranu před třemi závažnými infekcemi.

„První příležitost v dospělosti je při pravidelném přeočkování proti tetanu mezi 20. až 25. rokem života.

Nové infekce nebudou

Podle epidemiologů nás v budoucnu nebudou sužovat nové infekční nemoci. „Dál nás budou trápit ty, které už známe, protože jsme se uchlácholili tím, že jsme je vymýtili, což bohužel není pravda. A trápí nás rezistence na antibiotika, kterou si vyrábíme jejich nadužíváním,“ říká Smejkal.

„Antibiotická rezistence je velký problém. Nespoléhejme na antibiotika, nepovažujme za zbytečné očkování proti pertusi jen proto, že máme současně dostupné léky,“ dodává Macková.