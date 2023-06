Každý prázdninový víkend není výjimka. Soud vrátil čas nočního klidu v Příbrami

Už loni vnitro pozastavilo účinnost sporného článku vyhlášky. Radnice vyhlášku hájila tím, že se snaží vyjít vstříc společenskému životu ve městě, že si na posunutou hodinu nočního klidu nikdo nestěžuje a že je obtížné předem ve vyhlášce konkretizovat všechny akce a jejich data.

„Chápeme to, rozumíme tomu, ale za stávající zákonné úpravy to prostě takto udělat nelze,“ reagoval dnes ústavní soudce Pavel Šámal.

Podle zákona o některých přestupcích může obec vyhláškou stanovit „výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“.

ÚS už dříve v podobných nálezech zdůrazňoval princip předvídatelnosti a výjimečnosti. „Napadené ustanovení nemá povahu výjimky, jak se tomuto výrazu běžně rozumí,“ uvedl soud v nálezu k příbramské vyhlášce.

„Odůvodnění prozatím nemáme k dispozici, a proto se nemohu blíže vyjádřit. Nicméně, podle informací rozhodnutí soudu nebylo jednomyslné, došlo k určité názorové variabilitě,“ komentoval rozhodnutí ÚS starosta Příbrami Jan Konvalinka. „Pro nás jako pro město se nic nemění. Je nám opravdu líto, že města, a teď je to obecně platné, nemají kompetenci vymezovat dobu nočního klidu dle potřeb svých občanů.“

Nováčci v ÚS byli zdrženlivější

Nedávno soud obdobným způsobem rozhodl o Lokti na Sokolovsku a jeho vyhlášce o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Vyhláška po dobu trvání Loketského kulturního léta posouvala začátek nočního klidu z 22:00 na 23:00. Loketské kulturní léto trvá od května do září, tedy pět měsíců. Podle vnitra ovšem tak dlouhá a obecná výjimka přestává být výjimkou v pravém slova smyslu, což potvrdil také ÚS.

K dnešnímu nálezu uplatnilo odlišná stanoviska pět soudců ze současné čtrnáctičlenné sestavy. Jsou mezi nimi také nováčci, soudci Josef Baxa a Jan Wintr. Zaujali zdrženlivější postoj, místní záležitosti by se podle nich měly spravovat na úrovni co nejbližší občanům.

„Jelikož zákonodárce takovou pravomoc obcím svěřil, měl by ÚS spíše chránit takto vytvořený prostor pro tvorbu politické vůle obce. Zasáhnout by měl jen v případě, že by obec zjevně překročila rámec daný zákonem, například tak četným prolomením nočního klidu, že kratší noční klid již by nebyl výjimkou, nýbrž spíše pravidlem,“ stojí ve společném odlišném stanovisku soudců Baxy, Wintra, Radovana Suchánka, Josefa Fialy a Jiřího Zemánka.