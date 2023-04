Kratší otevírací doba by byla likvidační, reagují majitelé barů na stížnosti

Obyvatelé centra se stížnostmi často míří na komisi městské části Olomouc-střed. Za posledního půl roku šlo o ulice Kosinova, Kateřinská, třída Svobody, Riegrova a Uhelná. Vadilo i rozbité sklo a nedopalky po víkendech.

„Je to evergreen. V komisi jsem devět let a celou dobu řešíme rušení nočního klidu, nepořádek, nepokoje. Riegrova, Uhelná, Komenského… Stížnosti přibývají. Co s tím? Chceme vyvolat jednání s provozovateli, zda by do toho nemohli zasáhnout,“ popsala předsedkyně komise Magdaléna Vanečková.

Sama bydlí v Riegrově ulici, které se podle ní mnozí v noci raději vyhnou. Další možností je apelovat na radnici, ať zpřísní pravidla a pro vybrané lokality sama stanoví provozní dobu.

„V covidu to utichlo, minulý rok byl ale těžký a teď taky. Centrum je tím neskutečně bité. Vylidňuje se, je problém s pronájmy. Kouří se venku, takže se všichni hrnou před provozovny. Nechceme dělat opatření omezující lidi, kteří se chtějí bavit, ani podnikatele, ale žijí tu lidé s nárokem na klid,“ dodala Vanečková.

Některé hospody a kluby zakazují vynášení sklenic z podniku, umožňují vstup jen plnoletým nebo mají přede dveřmi popelníky. Na umravňování někoho na ulici, tedy veřejném prostoru, nemá ale soukromý podnik nárok. Lidé si navíc takové omezování často nenechají líbit.

„Pokud zkouší naše ochranka někdy situaci před klubem zklidnit, běžně na ni někdo zavolá policii. Snaží se i městská policie, která má venku kamery. Nicméně si dlouho nepamatuji, že bychom řešili stížnosti z okolí,“ přibližuje provozovatel oblíbeného klubu Belmondo na třídě Svobody Jiří Skřivánek.

Omezení provozní doby není na stole

Úvahy o zúžení otvírací doby vidí jako ohrožení existence nočních podniků. „Spolu se současným zdražováním by to bylo likvidační,“ zmínil Skřivánek.

Už za covidu podle něj bylo patrné, že jakmile přijde omezování provozu, lidé přestanou chodit.

„Takové snahy by vedly k zavření klubu a museli bychom se bránit, zaměstnávám sto lidí. Nehledě na to, že návštěvníci by se jen přesunuli jinam,“ zmínil. Narušení konkurenčního prostředí by městu nejspíš přineslo právní tahanice.

„Vyhláška o omezení provozní doby by byla extrémní, bylo by to diskriminační. Pokud máte bar, noční provoz, zavírat o půlnoci je největší ztráta. Jak by nám kompenzovali ušlý zisk?“ argumentoval Zdeněk Kortiš z podniku Black Stuff na třídě 1. máje, kde zavírají až po půlnoci.

„Jsem přístupný debatě. Je nutné zapojení obou stran a dobré vztahy se sousedy jsou základ. Proto máme všude napsáno, ať je hosté po desáté hodině respektují, kontrolujeme to a potíže nemáme. Pokud si ale zodpovědná místa nedovedou poradit s některými adresami, není to chyba nás ostatních,“ řekl.

Radnice oficiální stížnosti nedostala

Na radnici zatím žádný oficiální podnět nedoputoval. „Zabývat se tím budeme v momentě, až se objeví něco hmatatelného, například petice,“ uvedl náměstek primátora Viktor Tichák.

Jako represe už podle něj existuje protialkoholní vyhláška, která platí na celou oblast městské památkové rezervace, tedy včetně problematických ploch, kde bývají největší stížnosti,“ Stejně tak má město obvyklou vyhlášku o nočním klidu.

Tichák upozornil, že regulovat provozní dobu podniků by byla až nejzazší varianta. „Určitě na tom není ani politická shoda, nebylo k tomu žádné jednání. Je to jen diskusní záležitost, není to na stole,“ sdělil.

Olomouc vyhlášku o regulaci provozní doby hostinských provozoven má; zastupitelstvo ji schválilo koncem roku 2019 po opakovaných stížnostech obyvatel městské části.

Týká se Rožňavské ulice na sídlišti Nové Sady, kde stanovuje, že podniky mohou otevřít nejdříve v šest ráno a zavřít nejpozději ve 23 hodin.

I kdyby se stížnosti týkaly jednoho místa, ministerstvo vnitra by takové omezení městu nepovolilo. Zároveň ale nelze podle Ticháka stanovit ve vyhlášce plošně celé centrum. Bylo by tedy třeba vybrat konkrétní lokality.

Statisticky stížností na rušení nočního klidu v Olomouci ubylo. Městská policie loni evidovala 313 oznámení, meziročně o třicet případů méně. Klesající čísla ukazuje přehled i pro vybraná místa, jako je Horní a Dolní náměstí či Riegrova ulice.