Podle webu dopravniinfo.cz se nehoda stala po 9 hodině na 21. kilometru a provoz byl v místě nejprve zcela uzavřen. Kolem 09:40 se obnovil průjezd jedním pruhem, později dvěma.

Při nehodě se lehce zranili dva lidé, řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Policie na místě zjišťuje příčiny nehody. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné, ale mělo by to být zhruba do 14 hodin.

Na místě kromě záchranářů a policie zasahuje i sbor hasičů z Prahy.