Po tragické nehodě v Německu je pět mrtvých, auto se srazilo s vozem taxislužby

Při tragické dopravní nehodě v noci na sobotu zemřelo na jihozápadě Německa pět lidí ve věku 25 až 29 let. Další lidé jsou těžce zraněni, informovala veřejnoprávní stanice SWR. Automobil se čtyřmi cestujícími se u obce Eggenstein-Leopoldshafen u města Karlsruhe dostal do smyku a vjel do protisměru, kde se srazil s velkokapacitním vozem taxislužby. Příčina nehody zatím není jasná.