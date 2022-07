Horní Počernice si nepřejí dostavbu Pražského okruhu, podají žalobu

Přípravy úseku 511 Pražského okruhu, který povede od D1 u Modletic do Běchovic, trvají již desetiletí. Podle advokátky Dagmar Raupachové jsou za nekonečnými průtahy hlavně problémy v právní rovině a největší zdržení způsobují takzvané opravné prostředky, které ale podle právničky k demokratické společnosti patří.

„Každý má možnost dávat žaloby a stížnosti. Pokud bychom to omezili, tak by to bylo velmi ošemetné, protože by lidé pak neměli možnost se proti různým rozhodnutím bránit,“ říká advokátka. Podle ní možnost obrany z české legislativy zmizet nemůže.

Dostavba Pražského okruhu je v nedohlednu.

„Důležité ale je, aby se více zkoumalo, jaké je odůvodnění žalob a různých stížností,“ vysvětluje Raupachová.

Domnívá se, že by přípravy projektů také urychlila efektivnější práce všech zúčastněných. Například v listopadu 2017 portál iDNES.cz informoval, že část okruhu od D1 do Běchovic má platné posouzení vlivu na životní prostředí EIA, a výstavba tak může začít v roce 2020.

Původně měl okruh posouzení vlivu na životní prostředí už z 90. let minulého století. Evropská komise ale v roce 2016 rozhodla, že je neplatné, protože proces EIA odpovídal staré legislativě.

A problém byl i s odvoláními proti územnímu rozhodnutí. Ta musel řešit Jihočeský kraj. Loni 23. února o tom rozhodlo ministerstvo pro místní rozvoj. Praha byla podle tehdejších informací resortu podjatá. Vedení města totiž podepsalo se státem memorandum o tom, že bude stavbu úseku 511 podporovat a přípravu stavby urychlí.

Nyní se rýsuje další komplikace – zastupitelé Prahy 20 (Horní Počernice) 20. července schválili na mimořádném jednání podání žaloby proti úseku 511. Nepomohlo ani to, že na jednání za nimi dorazil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Pro usnesení bylo 13 z 21 přítomných zastupitelů. Ti se mimo jiné obávají, že okruh u nich – kromě dalších projektů – zhorší dopravní zátěž, i když jeho nejbližší součást bude dva kilometry od hranic městské části.

Dopravu okruh nezhorší

Projekt úseku 511 stejně jako celý vnější okruh okolo města má na starosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jeho šéf Radek Mátl nesouhlasí s tím, že by dopravní zátěž Horních Počernic stavba úseku 511 zhoršila. Přípravy projektu i výkupy pozemků podle jeho slov pokračují, situaci by ovlivnilo až případné rozhodnutí soudu.

„S tím, že přijdou žaloby proti právní moci územního rozhodnutí, jsem počítal a je otázkou, kolik těch žalob ještě bude. Odpůrci okruhu proti stavbě brojí dlouhodobě,“ vysvětluje Mátl.

Horní Počernice jej prý svým postupem zklamaly. Do jisté míry ale rozhořčení místních chápe. „Dálnice D11, která s Horními Počernicemi sousedí, se bude rozšiřovat a víme, že tam máme problémy s hlukovými limity,“ vysvětluje ředitel ŘSD a slibuje řešení i nové protihlukové stěny.