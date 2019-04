Spory kolem Pražské plynárenské firmu poškozují, říká ředitel

Piráti před časem avizovali plán zrušit v devítičlenné dozorčí radě firmy tři místa, která jsou nyní obsazena zaměstnanci. Proti se postavila TOP 09, což vyústilo v koaliční spor. O řešení zatím rozhodnuto nebylo.

Koalice v souvislosti se sporem vydala tiskovou zprávu, ve které uvedla, že plánuje zrušit společnost Pražská plynárenská holding. To je však úplně jiná společnost, která v současnosti sama žádnou činnost nevykonává a funguje jako vlastník plynárny, kterého zase vlastní hlavní město. Zrušení této firmy proto činnost Pražské plynárenské nijak neohrozí. To však podle Janečka zákazníci logicky nemůžou vědět.

„Nikdo mezi zákazníky nezaznamená, jestli se ruší plynárna nebo Pražská plynárenská holding,“ uvedl. Lidé podle něj do podniku volají a ptají se, zda je nějaký problém. Zároveň to v nich podle jeho názoru vyvolává podvědomou nejistotu ohledně stavu společnosti.

Dalším negativním důsledkem je fakt, že kvůli mediální pozornosti padla podle Janečka rok připravovaná akvizice firmy Revis Praha, která se zabývá výstavbou plynovodů. Hospodářské noviny uvedly, že jde o jednoho z největších sponzorů TOP 09. To však podle ředitele nehraje roli.

„Akvizice byla zmařena a není to proto, že by tam byla nějaká blokace ze strany politické strany TOP 09,“ uvedl. Majitelé firmy podle něj od transakce ustoupili kvůli sporu v koalici a pro Pražkou plynárenskou to může znamenat škodu v desítkách milionů korun.

Revis Praha chtěla firma koupit proto, že s ohledem na rozšiřování a údržbu plynovodů potřebuje vlastní společnost, která by tyto práce zajišťovala.

Společnosti se daří, předloni měla miliardový zisk

Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) kritizoval fakt, že se řeší iluzorní problém ve společnosti, která vykazuje každoročně rostoucí zisk. V roce 2017 činil téměř dvě miliardy korun.

Kritikům se nelíbila forma komunikace v koalici, kdy se primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na své partnery obrátil přes média prostřednictvím otevřeného dopisu.

„My jsme si to s panem primátorem už vyjasnili. Nemyslím si, že jsou vhodné otevřené dopisy do médií o ziskové firmě, která se pohybuje na volném trhu,“ uvedl radní Jan Chabr (TOP 09).

Radomír Nepil (ANO) uvedl, že může existovat i trestněprávní zodpovědnost. „Tady se dá objektivně škoda vyčíslit,“ uvedl. Dodal, že ze strany vedení města může jít o trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Piráti zdůvodňovali plán odvolání tří zaměstnanců z dozorčí rady úsporami na jejich odměnách a také tím, že jde o členy managementu, kteří tím pádem kontrolují sami sebe.

Chabr ve čtvrtek uvedl, že podle zákona nesmějí být v radě členové představenstva, ale jinak není nijak limitováno jejich pracovní zařazení. Stávající diskusí podle něj město úplně zbytečně zpochybňuje úroveň řízení firmy, která je objektivně úspěšná.

Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) k tomu uvedl, že diskuse o tom, zda je přítomnost managementu v dozorčí radě vhodná, je naprosto legitimní.

Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi největší české dodavatele energií. Odběratelům v roce 2017 dodala 13,5 terawatthodiny zemního plynu, počet odběrných míst byl 374 tisíc. Zisk společnosti v témže roce dosáhl 1,19 miliardy korun.