Plynárenskou má hlídat její exředitel i senátor Wagenknecht

Pár měsíců po skončení komunálních voleb politické strany pokračují v obsazování svých nominantů do vedení a dozorčích rad městských podniků. Piráti do dozorčí rady Pražské plynárenské (PP) vytipovali jméno, které již v podniku dobře znají. Petr Zmátlík v letech 2014–2016 seděl v představenstvu městské společnosti, z toho zhruba půl roku vykonával funkci generálního ředitele.

„Ano. To je veřejná informace transparentně komunikovaná. V roce 2016 jsem ale z důvodu neetického jednání některých svých kolegů z PP odešel,“ odpověděl Zmátlík MF DNES na dotaz, zdali by se do městského podniku mohl vrátit jako člen dozorčí rady.

Zajímavé je, že Zmátlík začal po svém angažmá v PP figurovat jako jednatel a zároveň padesátiprocentní majitel firmy společnosti Haládik Consulting (HC). Ta pro plynárenskou poskytovala do roku 2017 program „Etická linka“, což byl program, díky kterému mohli lidé nahlašovat neetické jednání a korupci. Haládik Consulting vybrala městská firma v době, kdy Zmátlík seděl v představenstvu PP.

Podle usnesení představenstva z 3. 5. 2016, které má redakce MF DNES k dispozici, byl Zmátlík dokonce pověřen jednáním právě s touto společností. Zmátlík redakci potvrdil, že se s Jozefem Haládikem, dnes svým partnerem a jednatelem firmy, se kterou za PP smlouvu podepisoval, dlouhodobě zná. „Tyto programy dělalo v ČR velmi málo společností,“ vysvětlil.

Piráti o této skutečnosti vědí. „V době, kdy PP uzavírala smlouvu s dodavatelem Etické linky, byl Zmatlík ředitelem PP, ale neměl podíl v dodavatelské firmě,“ uvedla v reakci poradkyně primátora Zdeňka Hřiba Martina Vacková. Dodala, že v době, kdy měl podíl v dodavatelské firmě, již ve firmě nepracoval, a navíc v té době již byla smlouva na Etickou linku vypovězena ze strany PP.

Piráty proto neznepokojuje, že se Zmátlík ve strukturách HC následně objevil. „Máme potvrzeno, že výběr dodavatele byl ze tří nezávislých nabídek a byla vybrána nabídka, která představovala nejlepší technické řešení v kombinaci s nejnižší nabídkovou cenou. Veškeré podklady byly předloženy a jednohlasně schváleny všemi členy tehdejšího představenstva,“ doplnila Vacková. Zmátlík k tomu dodal, že „dodavatel byl vybrán jeho podřízenými“.

Etická linka za svého provozu v PP podle Zmátlíka zaznamenala více než 120 podnětů a ušetřila společnosti více než milion korun. To kvitují i Piráti, pro které je další možné angažmá Zmátlíka v PP přínosem. Podle údajů Pražské plynárenské inkasovala firma Haládik Consulting za své služby mezi podpisem smlouvy a jejím ukončením skoro milion korun. Zmátlík MF DNES upřesnil, že linka byla v provozu 35 měsíců – od prosince 2014 do října 2017. Součástí smlouvy byla i dvouměsíční výpovědní lhůta.

Klíčová zakázka

Co se finančních výsledků týče, za rok 2014 hospodařila firma Haládik Consulting se ziskem 83 tisíc korun, v následujících letech to bylo 162 a 756 tisíc. Za rok 2017 zisk spadl na 316 tisíc korun. Největší zisk tedy vytvářela firma v době, kdy provozovala pro PP etickou linku.

Piráti jsou srozuměni s tím, že Zmátlík v současné době figuruje ve společnosti Teplárna Tábor, a. s., jako člen představenstva. „Samozřejmostí je eliminace konfliktu zájmů, které naši kandidáti nemají. V případě, že by se takový konflikt objevil, budeme ho aktivně řešit,“ uvedla Vacková. Zmátlík pro MF DNES uvedl, že v případě jakéhokoli střetu zájmů je připraven z konfliktních angažmá odstoupit.

Piráti: Není to kumulace funkcí, nejde o práci na plný úvazek

Druhou známou osobou, kterou by Piráti mohli pověřit hlídáním Pražské plynárenské, je jejich senátor Lukáš Wagenknecht. Navrhnout jej chtějí i navzdory nedávné zprávě, že kvůli jím zadanému auditu přišlo Česko o 820 milionů korun z evropských peněz.

Wagenknecht nechal ještě jako náměstek na ministerstvu financí podrobit šetření fungování komplexního e-systému, v němž Česko vypořádává všechny žádosti o evropské dotace. Měl totiž podezření na možné kartelové jednání dodavatelů.

„Na základě tohoto auditu se tím začala zabývat policie a Evropská komise odmítla platit výdaje do doby ukončení policejního šetření úplně. Po 3,5 roku policie nic nenašla a tím potvrdila názor ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl v lednu pro Lidové noviny Vilém Frček z tiskového oddělení ministerstva pro místní rozvoj, které systém provozuje. Wagenknecht následně uvedl, že „český právní řád se nedokáže vypořádat s porušením evropského práva“. Podle něj je to důkaz toho, že v České republice selhává kontrolní systém. „Uvažujeme Lukáše Wagenknechta navrhnout jako nominanta do Pražské plynárenské,“ potvrdila nominaci Vacková.

„Nemyslíme si, že by ho tato kauza diskreditovala, jde o experta,“ doplnila. Podle Vackové Wagenknechtova nominace dozorčí rady PP neporušuje etický kodex strany o kumulaci funkcí, nejedná se totiž o práci na plný úvazek.

„Veškeré případné odměny spjaté s výkonem funkce v dozorčím orgánu budou v případě pana Wagenknechta na základě jeho vlastního rozhodnutí ze speciálně založeného transparentního účtu přeposílány na dobročinné účely,“ dodala poradkyně pražského primátora Vacková.