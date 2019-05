Praha vypsala soutěž na novou lávku v Troji, na stavbu má povolení

10:29 , aktualizováno 11:27

Pražský magistrát získal ve středu stavební povolení na lávku mezi Císařským ostrovem a Trojou. Potvrdil to náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Původně zamýšlené provizorium se stavět nebude, nová lávka by měla vydržet sto let. Vypsána byla rovněž veřejná zakázka na dodavatele stavby.