Muže soudí za postřelení známého, nejspíš je za tím partnerský trojúhelník

Partnerský trojúhelník se stal zřejmě motivem sporu, který odpoledne 10. listopadu 2020 skončil střelbou na jedné z příbramských ulic. Podle spisu střílel dvaatřicetiletý Michal Krákora ze zbraně FN Browning ráže 6,35 mm.

„Držel ji v pokrčené paži u boku a vystřelil, což činil srozuměn s tím, že poškozeného takovým útokem usmrtí,“ uvádí obžaloba.

Projektil poranil žebro poškozeného a uvázl poblíž čtvrtého bederního obratle. „Střelu nebylo možné pro riziko poškození míšních nervů vyjmout. Hrozilo případné zasažení životně důležité cévy, tedy srdečnice břišní a její větve,“ popisuje poranění žaloba.

Spis dále uvádí, že obviněný po střelbě odjel z Příbrami do Českých Budějovic, kde ho brzy zadrželi policisté. Při prohlídce kriminalisté našli i dózu přibližně s 60 gramy pervitinu a také menší množství nelegálně držených anabolik. Soudce tehdy zatčeného poslal do vazby.

Chtěl jsem respekt

„Neměl jsem úmysl ho zabít, došlo k tomu shodou náhod, nemířil jsem. Byl jsem překvapen jeho návštěvou,“ popisoval inkriminované odpoledne obžalovaný. Nezákonně drženou pistoli nosil na obranu, 10. listopadu se prý hádal se svou družkou kvůli jejímu kamarádovi a výchově potomka.

Se známým partnerky se záhy potkal kousek od domova, když odjížděl s kočárkem se svou ratolestí. Poškozený mu údajně vyhrožoval, snad měl v ruce nějakou zbraň. Možná nůž rybičku, nebo klíče v sevřené pěsti. „Křičel jsem na něj: Jdi ode mě, nestačí ti, že mi šu... starou?“ vypověděl obžalovaný.

Ze svého soka měl obviněný podle svých slov obavy. „Zpanikařil jsem, vytáhl jsem zbraň a zmáčkl spoušť, abych získal respekt. Ale nezískal jsem,“ popisoval konflikt Krákora. Po prvním zmáčknutí spouště rána nevyšla, zbraň vypálila až na podruhé.

Obviněný tvrdí, že si zranění poškozeného nevšiml, místo činu opustil a odjel na jih Čech, pistoli nechal v autě svého kamaráda. Obžalovaný podle písemných dokumentů svému rivalovi i hrozil v temných SMS.

„Odpustím ti, až ti zapálím svíčku na hrobě,“ zněla jedna z nich. Podle Krákory to však nebyly hrozby. „Nemyslel jsem to vážně. Psal jsem to ve stresu, pod vlivem alkoholu,“ hájil se u soudu.

Drogy jen rekreačně

Držení drog a anabolik vysvětlil Michal Krákora u soudu jako náhodu. Pervitin údajně získal v asijské tržnici. O tom, že by držení anabolik mohlo být v rozporu se zákonem, podle svých slov nevěděl.

„Neprodával jsem to, bral jsem to proti únavě, ve stresu, nejvýš 1,5 gramu týdně. Jen když jsem si vzal marihuanu, tak jsem měl deprese. Pod vlivem jsem tehdy ale nebyl,“ zdůraznil během dnešní výpovědi Krákora.

Postřelený muž dnes k soudu nedorazil. „Jeho výpověď je pro tuto věc naprosto zásadní,“ sdělil předseda senátu Michal Pacovský. Soud proto nejprve prověří důvodnost omluvy poškozeného a pak rozhodne o dalším postupu.

Obžalovaný už byl v minulosti za střelbu trestaný, v roce 2018 dostal u Okresního soudu v Českých Budějovicích osmiměsíční podmínečný trest s odkladem na zkušební dobu dvou let. V podmínce se osvědčil.

Soudce Pacovský nařídil hlavní líčení na dva dny, zda se podaří dospět k rozsudku ale není jasné. Krákorovi hrozí deset až osmnáct let vězení.