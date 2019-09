Praha plánuje cyklostezky za 130 milionů korun. Počet kolařů stoupá

„Máme pro rozvoj cyklostezek vyčleněno 130 milionů korun. To je o sto milionů víc než dříve. A ve vysokém stupni přípravy je vršovická Drážní promenáda mezi Vyšehradem a Skalkou na trase, kterou opustí po výstavbě železničního koridoru SŽDC,“ říká pražský cyklokoordinátor Pavel Polák.

Ten působil na obdobné pozici již za dob primátora Pavla Béma (ODS). Odvolán byl v roce 2012 navzdory kritice tohoto rozhodnutí odbornou veřejností. Ta jej celou dobu vnímá jako kompetentního člověka.

„V rámci obnovy trati mezi Prahou a Kladnem vznikne stezka pro cyklisty Kladenska. Její východní část přitom bude na území Prahy. Tyto projekty podporuje i Státní fond dopravní infrastruktury,“ vysvětluje Polák. Budování stezek s využitím původní železniční trasy je podle něj ekonomicky velice výhodné.

Budoucí cyklostezky V Praze vznikne přes 40 kilometrů nových cest pro cyklisty.

Na přípravu projektové dokumentace poskytne magistrát 39 milionů korun. Hlavní město bude také usilovat o financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury.



Nové projekty budou mimo jiné na Praze 10, 14,18, 19 i 20.



V projektové přípravě je deset, či dokonce více cyklotras. Ale od studie k realizaci obvykle uplynou tři roky až pět let. Nicméně po některých nových úsecích by se lidé mohli projet brzy. „Právě dokončujeme cyklostezku pod Čuprovou podél Rokytky, nejpozději příští jaro budou hotové cyklostezky mezi Cholupicemi a Dolními Břežany, cyklostezka Jarov či spojení Sedlec–Suchdol, plánuje se stezka u Kolodějí,“ říká cyklokoordinátor.

Právě v Čuprově se podle náměstka primátora pro dopravu bude stezka otevírat nadvakrát. „Provizorní otevření by mělo proběhnout teď během evropského týdne mobility. Pak tu cestu ještě zavřeme a práce poběží až do konce roku,“ říká Adam Scheinherr (Praha sobě). Evropský týden mobility začal v pondělí 16. září.

Scheinherr prověřuje další možnosti rozvoje cyklotras. „Teď mě požádaly obce ze severovýchodu, z okolí Prahy 14, kde mají vytipovaná různá území. Například podél železnic je pás, který se nesmí zastavět, ale mohou tam vzniknout cyklostezky,“ říká Scheinherr.

Nebezpečné úseky

Problémem pražské cyklodopravy jsou také nedostatky na stávajících cyklostezkách. Například na cyklostezce A22 mezi Kunratickým lesem a Barrandovským mostem. V jednom místě se v zatáčce projíždí po kovovém můstku, který je za mokra kluzký. O kus dál směrem k řece za baseballovým hřištěm se tvoří velké kaluže a rozbahněný písek. Ještě dál, u takzvané pískovny a sjezdu z Jižní spojky do Braníku, vede cyklostezka po úzkém chodníku, v jehož prostřední části je navíc lampa.

Ani dva proti sobě jedoucí cyklisté se tam nevyhnou. Nepřehlednosti místu dodává, že je v zatáčce. A pokud proti sobě vyjedou dva kolaři, kteří pořádně šlapou do pedálů, je na problém zaděláno. Náprava by měla být podle cyklokoordinátora na obzoru. „Lampu řešíme, víme, že její umístění je špatné. Odstraněna by mohla být někdy v letech 2020 až 2021,“ vysvětluje Polák.

Náměstek Scheinherr upozorňuje, že nově připravované cyklostezky by už takovými dětskými nemocemi trpět nemusely. S jejich přípravou mají projektanti větší zkušenosti a také už existuje manuál, který popisuje, jak se mají i s ohledem na bezpečnost stavět. „Ministerstvo dopravy vydalo v roce 2016 dokument TP 179. A to jsou technické podmínky, které říkají, jak mají stezky pro cyklisty i chodce vypadat, aby byly pro všechny bezpečné,“ říká náměstek pro dopravu.

Na další problémy s cyklostezkami poukazuje občanské sdružení AutoMat, které se problematikou zabývá řadu let. Upozorňuje, že soustavně narůstá provoz na cyklostezkách. „Některé úseky, například v Modřanech, jsou v sezoně přeplněné a žádaly by si už rozšíření. Někde je nekvalitní mlatový povrch. Hlavní problémy jsou ale na cyklotrasách mimo stezky, tedy tam, kde cyklostezky nebo jiné řešení dovolující bezpečnou jízdu chybí,“ upozorňuje Vratislav Filler za Laboratoř udržitelného urbanismu sdružení AutoMat.

Podle Fillera je největším problémem cyklistů chybějící průjezd centrem. „Řešení tady ale není jednoduché, jde se cestou dílčích úprav, ve finále to může vyřešit jen komplexní úprava celého nábřeží po vzoru londýnských Cyclehighways,“ dodává odborník z AutoMatu.

Cyklokoordinátor Polák vidí možnosti rozvoje cyklistiky spíše v okrajových částech metropole. Když už jednou přijde doba cyklodálnic, postaví se v rámci metropole spíše tam a důvod je podle něj prostý: Když zástavba v historickém centru vznikala, nemohlo se počítat s tím, že jednou přijde tak velký rozvoj cyklistiky.