Méně reklam a více umění, plánuje budoucnost metra jeho architektka

Jenže ne vždy se jí to daří. „Obecně to všichni podporují, ale když přijde na lámání chleba, tak je těžké přesvědčit někoho, aby udělal kompromis nebo zvážil standardní postupy,“ popisuje Švarc. To ostatně zdůrazňovala i krátce po svém nástupu do funkce.

V zákulisí se ale změny už údajně začínají odehrávat. Podle Švarc je to vidět třeba na příkladu vizuálního smogu.

„Legislativně-právní kontext nám neumožňuje zbavovat se reklam hned, ale v budoucnu se určitě můžeme těšit na to, že jich výrazně ubude,“ říká. Navíc se daleko intenzivněji odstraňují nelegální reklamy třeba v podobě samolepek.



Proč je důležité, aby i infrastrukturní stavby byly krásné a proč je umění ve veřejném prostoru důležité, se dozvíte ve videu, které vzniklo v rámci praktického předmětu Tvůrčí dílny na FSV UK.