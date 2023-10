Praha nakonec Jindřišskou věž nekoupí. Cena je příliš vysoká, rozhodla

Na odmítnutí koupě se podle Zábranského shodla celá pražská koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti a STAN. Arcibiskupství za stavbu požaduje 100 milionů korun, což je podle radního asi dvakrát víc, než stanovil znalecký posudek. Věž by navíc musela podstoupit nákladnou rekonstrukci.

Arcibiskupství nabídlo Jindřišskou věž v centru města k prodeji koncem loňského roku, protože podle něj nemá význam pro věřící, ale je především turistickou památkou.

Prodat chce také za 308 milionů korun hotel Clara Futura v Dolních Břežanech. Peníze, které by těmito prodeji arcibiskupství získalo, by měly jít do církevního školství.