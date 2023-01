Zájemců o Jindřišskou věž jsou tři desítky, chtěla by ji i Praha

Pražské arcibiskupství se turisticky atraktivní věž rozhodlo prodat jako nepotřebný a z ekonomického hlediska nevýhodný majetek už koncem loňského roku. Budova momentálně neslouží sakrálním účelům. Arcibiskupství ji původně nabídlo za 75 milionů korun, podle Balíka ale množství nabídek cenu zvýšilo přes sto milionů korun.

Podle vikáře ne všichni z přibližně 30 zájemců podepsali mlčenlivost. Ti budou z výběru kupujících vyloučeni. Vzhledem k množství zájemců bude proces prodeje asi vícekolový, doplnil. Užšího kola by se pak měl účastnit i současný nájemce věže, společnost Jindřišská věž, který má uzavřenou smlouvu na dobu určitou do konce roku 2044.

Církev mění nastavení hospodářství

Věž podle dřívějšího Balíkova vyjádření vyžaduje věž investici na opravách, a to asi 20 až 30 milionů korun. Pro církev by to v tuto chvíli byla chyba, protože i kdyby sehnala grant, většinu by musela dát z vlastního, uvedl. Dlouhodobý nájemce podle něj budovu zhodnotil. Podle textu inzerátu byla v roce 2001 ve věži provedena vestavba vnitřního prostoru, na kterou jsou posazena jednotlivá podlaží.

Církev se novým nastavením hospodářství snaží připravit na dobu, kdy přestane od roku 2030 dostávat od státu peníze na svou činnost. Pražská arcidiecéze se rozhodla investovat do nájemního bydlení v Praze. Chce do něj do roku 2025 vložit téměř tři miliardy korun a plánuje mít tisíc bytů. Půjde o nákup nových nemovitostí, opravy činžovních domů i vlastní development.

Dalším zdrojem příjmů arcibiskupství by mělo být lesní hospodářství, naopak zbavovat se chce obtížně spravovatelného majetku. Vedle Jindřišské věže v Praze arcibiskupství zvažuje i prodej hotelu Clara Futura v Dolních Břežanech, který před několika lety za čtvrt miliardy zrekonstruovalo. Provoz hotelu je ztrátový.