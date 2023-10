Přerované chtějí kuličky a kameny zmizelých, Havlova lavička propadla

O projektech, které mají zpříjemnit život ve městě, nyní hlasovali Přerované, kteří si vybírali ze třiadvaceti návrhů. Zvítězily ty, kterým dali nejvíce bodů a vešly se do celkového limitu milionu a půl korun.

„Do hlasování se zapojilo 1 440 respondentů, nejvíce hlasujících bylo z věkové kategorie 25 až 44 let – a stejně jako vloni se zapojilo více žen než mužů,“ shrnul přerovský primátor Petr Vrána.

Vítězné projekty by se ideálně do roka měly stát součástí života v Přerově.

Kuličková dráha s tunely, mosty a nadjezdy, která bude stát 400 tisíc korun, se těšila největšímu zájmu hlasujících, kteří jí přidělili 567 bodů.

Pořadí a body Kuličková dráha za 400 tisíc – 567 bodů

Fit stezka za 490 tisíc – 511 bodů

Osázení Žerotínova náměstí za 500 tisíc – 446 bodů

Kameny zmizelých za 100 tisíc – 435 bodů

Alej s posezením za 450 tisíc – 432 bodů

Pumptrack pro kola za 500 tisíc – 424 bodů

Přírodní dětské hřiště za 500 tisíc – 421 bodů

Workoutové hřiště za 450 tisíc – 260 bodů

Stezka pro chodce a cyklisty za 200 tisíc – 257 bodů

Výsadba ovocných stromů

a keřů za 300 tisíc – 243 bodů

Výsadba stromů a umístění laviček za 100 tisíc – 242 bodů

Odpočinková zóna se stromořadím za 300 tisíc – 212 bodů

Pítko ve městě za 500 tisíc – 197 bodů

Workoutové hřiště za 400 tisíc – 194 bodů

Zpevnění polní cesty za 450 tisíc – 151 bodů

Osázení okružní křižovatky za 490 tisíc – 148 bodů

Zelená zastávka za 500 tisíc – 110 bodů

Šachy v Michalově za 200 tisíc – 79 bodů

Venkovní posilovna za 500 tisíc – 60 bodů

Přístřešek na zastávce za 500 tisíc – 37 bodů

Stanice na měření znečištění ovzduší za 100 tisíc – minus 15 bodů

Automat na jízdenky za 500 tisíc – minus 67 bodů

Lavička Václava Havla za 300 tisíc – minus 308 bodů

„Tato zábavná atrakce by podle navrhovatelky mohla vzniknout u Laguny, pod skateparkem nebo kdekoli v okolí na svažitém terénu,“ popsala mluvčí města Lenka Chalupová.

„Je to atraktivní a originální volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi, která nabídne hodně zábavy za málo peněz, přitom nejsou potřeba žádné sportovní pomůcky ani speciální oblečení – pouze pytlík s kuličkami,“ uvedla navrhovatelka Silvie Hošková.

Druhý nápad, který nezapadl, je Fit stezka, která by byla součástí Naučné stezky Přerovským luhem. Je na ni vyhrazeno 490 tisíc korun, dostala 511 bodů.

„Na části Naučné stezky Přerovským luhem, mimo Žebračku, vybudovat Fit stezku s dvanácti až šestnácti stanovišti. Fit stezka je propojení běhu, cvičení a vzdělávání na čerstvém vzduchu pro celou rodinu. Nezbytnou součástí stezky jsou informační tabule, včetně uvedených zajímavostí a hádanek pro děti,“ popsal autor projektu Jaroslav Krejčí.

Kameny zmizelých

Třetí příčku v zájmu Přerovanů obsadil nápad osadit květinami Žerotínovo náměstí.

„Středová část by byla osázena trvalkami a letničkami, vytvořeny by byly cestičky z mlatu a umístěny lavičky,“ popsala Martina Trojková návrh za 500 tisíc korun, který lidé podpořili 446 body.

Do čtveřice vítězných návrhů se dostaly i kameny zmizelých, které budou na Žerotínově náměstí a v jeho okolí, kde před válkou žila početná židovská komunita.

„Ve spolupráci s Muzeem Komenského by byla vytipována tři místa, na která by bylo vhodné kameny zmizelých položit. Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Kostky s nápisem na horní mosazné desce vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili, sklonili se k jménu oběti vyraženému na kostce, a připomněli si tak její památku,“ popsala svůj návrh Marie Sehnálková.

Kameny zmizelých mají přijít na 100 tisíc korun a z celkového hodnocení projektů si odnášejí 435 bodů.

„Se záporným skóre vyšly pouze tři projekty, a to stanice na měření znečištění ovzduší v Předmostí, „pohybový automat“ na jízdenky a lavička Václava Havla,“ podotkl Fantišek Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu.