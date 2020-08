Za parkováním do fronty. Oprávnění si vyzvedla jen část obyvatel Prahy 10

Pravidla pro stání v parkovacích zónách Pro získání rezidentského parkovacího oprávnění je nutné splnit několik podmínek:

1. Mít v městské části trvalé bydliště nebo vlastnit nemovitost

2. Vlastnit auto nebo ho mít na leasing, případně mít dlouhodobě služební vůz svěřený i k soukromým účelům

3. Nově může mít nárok i žadatel-rezident, který má auto ve společném jmění manželů, přestože je zapsané na partnera

4. žádat mohou i právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo v městské části

je nutné splnit několik podmínek: Mít v městské části trvalé bydliště nebo vlastnit nemovitost Vlastnit auto nebo ho mít na leasing, případně mít dlouhodobě služební vůz svěřený i k soukromým účelům Nově může mít nárok i žadatel-rezident, který má auto ve společném jmění manželů, přestože je zapsané na partnera žádat mohou i právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo v městské části Cena ročního parkovacího oprávnění v městských částech: – 1. auto rezidenta: 1 200 korun – 2. auto rezidenta: 7 tisíc korun – 3. a další auta rezidenta: 24 až 36 tisíc korun – auto rezidenta staršího 65 let, nebo ZTP: 360 korun – auto abonenta (místního podnikatele): 7 tisíc korun – elektromobily: zdarma – motocykly, elektrokola, kola: zdarma

v městských částech: – 1. auto rezidenta: 1 200 korun – 2. auto rezidenta: 7 tisíc korun – 3. a další auta rezidenta: 24 až 36 tisíc korun – auto rezidenta staršího 65 let, nebo ZTP: 360 korun – auto abonenta (místního podnikatele): 7 tisíc korun – elektromobily: zdarma – motocykly, elektrokola, kola: zdarma Cena krátkodobého stání pro návštěvníky: – 40 až 80 korun podle pásma za hodinu během všedního dne – 40 až 80 korun podle pásma za 24 hodin během státních svátků a vánočních prázdnin * Poplatek za krátkodobé stání je možné uhradit v parkovacím automatu nebo přes mobilní aplikaci.

pro návštěvníky: – 40 až 80 korun podle pásma za hodinu během všedního dne – 40 až 80 korun podle pásma za 24 hodin během státních svátků a vánočních prázdnin * Poplatek za krátkodobé stání je možné uhradit v parkovacím automatu nebo přes mobilní aplikaci. Existující typy zón : – modré: pro rezidenty – fialové (smíšené): pro rezidenty a za poplatek i pro návštěvníky – oranžové: pouze za poplatek pro krátkodobé stání * Základní provozní doba parkovacích zón je od 8.00 hodin do 20.00 hodin, ale v některých oblastech se může měnit.

: – modré: pro rezidenty – fialové (smíšené): pro rezidenty a za poplatek i pro návštěvníky – oranžové: pouze za poplatek pro krátkodobé stání * Základní provozní doba parkovacích zón je od 8.00 hodin do 20.00 hodin, ale v některých oblastech se může měnit. Parkovací zóny zatím fungují v Praze 1, 2, 3 a 7 a dále v částech Prahy 4, 5, 6, 8, 9 a 16 .

a dále . Od 24. srpna se zóny začnou postupně rozšiřovat i do Prahy 10 . Nejprve se bude jednat o oblasti Vršovic a Vinohrad, od října začne nový režim fungovat ve Strašnicích a od listopadu i v Malešicích.

. Nejprve se bude jednat o oblasti Vršovic a Vinohrad, od října začne nový režim fungovat ve Strašnicích a od listopadu i v Malešicích. V dohledné době by měla regulace parkování nově začít platit i v Praze 18 (Letňanech) a také v Klánovicích.