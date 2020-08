Do modré zóny může i auto psané na nerezidenta, zastal se soud manželů

Rozšíření modrých zón do Prahy 10 Od 24. srpna začnou v první etapě platit parkovací zóny na Vinohradech a ve Vršovicích. *

V říjnu se rozšíří i do oblasti Strašnic a ještě o měsíc později i do Malešic.

Obyvatelé Prahy 10 si mohou vyzvedávat parkovací oprávnění už od 15. července.

Výdejna oprávnění se nachází na adrese Vršovická 68, 1. patro.

Žádost lze podat také elektronicky, podrobnosti jsou uvedeny na webu Prahy 10.

Na přelomu roku by se do systému parkovacích zón měla nově zapojit i Praha 18.