Vedení Prahy 9 schválilo rozšíření parkovací zóny, platit začne v lednu

„K rozšíření zón placeného stání nás vedl fakt, že od 1. ledna 2021 budou fungovat v sousední městské části Praha 18 a pokud bychom je současně nespustili i my, hrozí, že další stovky řidičů by hledaly parkovací místa u nás a dále zhoršovaly už tak špatnou situaci s parkováním,“ uvedl radní Prahy 9 Tomáš Holeček (ODS), který zodpovídá za oblast dopravy v městské části.

Zóny placeného stání platí v Praze 9 od 6. ledna. Zatím byly zavedeny v Libni a Vysočanech v okolí stanic metra Českomoravská a Vysočanská.

V dotčených lokalitách vznikla fialová zóna, kde mohou parkovat lidé s parkovacím oprávněním i ostatní řidiči. Řidič s trvalým bydlištěm v Praze 9 tam ročně za jedno auto zaplatí 1 200 korun, obyvatel starší 65 let nebo držitel průkazu ZTP, ZTP-P 360 korun. Vlastníci nemovitostí a podnikatelé v městské části uhradí sedm tisíc korun za rok za jedno vozidlo.

Další rozšíření zón v metropoli schválili pražští radní v červnu. Nově se do systému zapojí Praha 10, kde zóny začnou fungovat 24. srpna ve Vršovicích a části Vinohrad. V říjnu se rozšíří do Strašnic a 2. listopadu do Malešic.

Další městské části budou zóny rozšiřovat na nové oblasti. Například v Praze 5 se to bude týkat sídliště Podbělohorská a zbytku čtvrti Cibulka a v Praze 6 zbylé části Hanspaulky.

Technická správa komunikací pro nově zavedené zóny nebude nakupovat nové parkovací automaty, přesune tam ty, které nejsou využívány v jiných místech. Celkem bude podle dřívějších informací pro tuto vlnu rozšiřování zapotřebí 135 parkovacích automatů. Jejich přesun má vyjít na zhruba dva miliony korun.