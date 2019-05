Akademik po boku stormtroopera. V Praze pochodovali příznivci vědy i sci-fi

Vědci zamířili do Akademie věd, filmoví fanoušci do Holešovic. „Pěkně se to sešlo, protože tématem našeho pochodu je sci-fi, jsou tu fanoušci sci-fi a my jsme vědci, kteří mají rádi sci-fi,“ řekla v úvodu pochodu jeho pořadatelka Claire Klingenbergová.

Podobné Pochody za vědu (March for Science) se pořádají v mnoha zemích a účastní se jich desetitisíce lidí. V Praze se odehrál už třetí ročník, pořádal ho Český klub skeptiků Sysifos.

Několik desítek fanoušků Star Wars vyrazilo průvodem s vlajkami z Václavského náměstí do holešovického klubu Cross, kde je pro byl připravený celodenní program. Byli mezi nimi lidé v kostýmech filmových postav jako Darth Vader, princezna Leia, stormtroopeři nebo Rytíři Jedi. V Praze se podobný pochod poprvé konal v roce 2015.

Dříve to bylo sci-fi

Tématy navazujících přednášek v budově Akademie věd, kam průvod vědců a fanoušků vědy zamířil, byla například teleportace, cestování vesmírem, mimozemšťané, editace genomu.

„Jsou to témata, která jsou sci-fi nebo nám jako sci-fi dřív připadala, ale dnes je třeba se jimi zabývat,“ řekla Klingenbergová.

„Pochod se snaží ukázat, jak široké jsou vědecké poznatky a co všechno pro nás věda dělá,“ uvedla. Účastníci pochodu tak měli transparenty s nápisy „Nebylo by bez vědy“ a obrázky vesmírné rakety, noty a piva nebo „Without Science Is Only Fiction“ (Bez vědy je jen fikce). Nápisy „Science not silence“ (Věda, ne ticho) chtějí upozornit na malou pozornost, která se vědě ve veřejném prostoru věnuje.

Odpoledním tématem přednášek byly klimatické změny. Právě ty jsou podle Klingenbergeové jedním z vědeckých témat, která se často politizují. „Klimatické změny jsou prezentované jako něco, na co je třeba mít politický názor, neberou se jako fakt,“ dodala.