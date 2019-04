VIDEO: Tohle je tvůj boj. Ságu Star Wars uzavře The Rise of Skywalker

8:58 , aktualizováno 8:58

Tvůrci odhalili ukázku i název finálního dílu Hvězdných válek. Vesmírnou ságu uzavře film Star Wars: The Rise of Skywalker. Devátá a poslední epizoda série, kterou započal George Lucas a završí J. J. Abrams, půjde do kin 19. prosince.