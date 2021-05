Plzeňská u Motola se vrátí do původního stavu, zmizí cyklopruh a parkování

Důvodem k nedávným změnám byla podle města snaha zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Proti novému uspořádání se však důrazně ohradila městská část Praha 5, která vedle toho kritizuje také způsob, jakým magistrát o obdobných změnách dopravního provozu komunikuje. A uspěla.

„K vzneseným výhradám městské části jsme již zpracovali novou situaci dopravního značení, která reaguje na požadavek zachování dvou jízdních pruhů v obou směrech Plzeňské,“ uvádí mluvčí hlavního města Prahy Vít Hofman.



„Tím bude zachována co nejplynulejší dopravní obsluha Fakultní nemocnice Motol. Jakmile dá kladné stanovisko také Policie České republiky, necháme nové dopravní značení neprodleně vyznačit,“ dodává.



Podoba ulice se tím vrací k původní verzi a řidiči zde budou opět moci využívat oba pruhy.

„Rozhodnutí, které nás vrací k lepší průjezdnosti dopravně kritického místa, vítáme. Dalo by se tomuto a podobným případům předejít, kdyby byly vyslyšeny žádosti o konzultace s městskými částmi,“ komentuje radní pro územní rozvoj městské části Praha 5 Zdeněk Doležal (ODS).

Vytížená tepna

Plzeňská ulice je dlouhodobě vytíženou pražskou dopravní tepnou. Podle statistik Technické správy komunikací tudy denně projede několik desítek tisíc aut. Silnice je hlavním tahem spojujícím centrum města a jeho vnitřní okruh s dálnicí D5 a Plzní.

„Dopravní situace je v tomto dopravním uzlu mezi Smíchovem, motolskou nemocnicí, Butovicemi a Jinonicemi, potažmo Zličínem složitá dlouhodobě. Vedle ještě problematičtější Radlické ulice jde o prakticky jedinou výpadovku v tomto území metropole,“ říká mluvčí Praha 5 Stanislav Brunclík. A podle jeho slov nové značení celou situaci jen zhoršilo.

Za zbytečný považuje pátá městská část i cyklopruh, jelikož v tomto dopravně kritickém úseku souhlasila s využitím chodníků pro pohyb cyklistů. Stejný názor zastává radnice k parkovacímu stání.



„Legalizovat stání vozidel svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu a vyznačit velkorysé pruhy pro cyklisty v místě, kde sanitky nemohou využít tramvajové pásy je z našeho pohledu nepochopitelné,“ vysvětluje postoj radnice Doležal.

Plzeňská ulice je jednou ze dvou přístupových cest pro sanitky do Fakultní nemocnice Motol. Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové tam loni odvezly sanitky 16 tisíc pacientů. Fungování záchranné zdravotnické služby je v hlavním městě hlavně vinou husté dopravy mnohdy velmi komplikované.



Hlavním problémem v Plzeňské ulici je faktická nemožnost použít tramvajový pás. Reálně by tedy mohla hrozit situace, kdy by sanitka z jedné strany měla zaparkovaná auta a ze strany druhé neprůjezdný tramvajový pás, což by jí znemožnilo případnou kolonu jakkoliv objet.

„Pro nás není důležitá rychlost, ale plynulost,“ říká Poštová.

Nedostatečná komunikace

Radnice Prahy 5 situaci vnímá jako systémový problém. Již v únoru tamní rada na svém zasedání konstatovala, že město v oblasti dopravy opakovaně neprojednává s městskými částmi opatření a změny na jejich území, načež žádala o vytvoření a přijetí závazného systému projednávání mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí v oblasti dopravy.

„Rádi bychom znali důvod, proč s námi nikdo z magistrátu toto důležité dopravní opatření nekoordinoval. Určitě bychom dokázali předat informaci, že v tomto místě pravidelně a často jezdí vozy záchranné služby, které mají většinou naspěch,“ kritizuje špatnou komunikaci ze strany magistrátu Doležal. Tuto situaci radnice Prahy 5 vnímá jako další důkaz potřebnosti nového nastavení komunikace mezi magistrátem a městskými částmi.

Město však s kritikou své komunikace nesouhlasí. Chystaná úprava byla podle Hofmana předmětem mnoha jednání již od loňského září. Informace o navrhované úpravě vyvěsilo město na úřední desce magistrátu na konci října.

„Námitky uplatnila pouze Policie České republiky a s těmito námitkami jsme se vypořádali v rámci opatření obecné povahy, které magistrát vydal koncem letošního dubna. Následně Technická správa komunikací zajistila vodorovné a svislé dopravní značení,“ vysvětluje Hofman.

„Námitky Prahy 5 vzešly až 8. května při zahájení samotných prací na úpravách. Městská část tedy do té doby žádné připomínky neuplatila, přesto je nyní akceptujeme,“ uzavírá mluvčí magistrátu.