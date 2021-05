Bez okruhů nesmí být mýto. ODS kritizuje návrh zpoplatnění vjezdu do centra

Jeden z bodů klimatické strategie města, který radní schválili na začátku května, se ocitl pod kritikou opozičních zastupitelů.

„Předložený klimatický plán, tak jak je zpracován, nedává žádnou velkou logiku a není realistický. Chybí také provázanost s jiným i strategickými plány,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ODS Zdeněk Zajíček.



Před dnešním jednání zastupitelů zkritizovala ODS vedení města s tím, že bez dokončení vnějšího či vnitřního okruhu by pro řidiče neexistovala alternativa.

„O mýtu se můžeme bavit až v momentě, kdy budou dokončeny oba okruhy, tedy vnější i vnitřní, aby lidé mohli mít alternativu. Jinak by to byla další daň za nicnedělání této koalice, která s dokončením okruhů nepohnula,“ řekla předsedkyně magistrátního kontrolního výboru Alexandra Udženija.



Klimatický plánu hl. m. Prahy rozebírá v několika bodech různé možnosti jak snížit uhlíkovou stopu metropole o 45 procent do roku 2030. Přestože jde o dlouhodobé plány, ODS vadí, že dosud nebyl představen ceník ani pravidla placení poplatků za mýto, které je součástí tohoto plánu.



CNN Prima NEWS získala studii, podle které by měla být základní sazba 120 korun pro většinu řidičů, snížena by byla pro rezidenty a zdarma by mohli do centra vjet motorkáři či MHD.



„Z cen uvedených v médiích jsem šokovaná a nedokážu si představit, že by se za jeden průjezd platilo 120 korun. Není také jasné to, jaké poplatky by platily pro nákladní auta, které město zásobují,“ dodala Udženija.

Systém placení není podle CNN Prima NEWS ve studii konkrétně popsaný. Co se týká rozsahu území, kde by mýtné platilo, pracuje se s třemi variantami. Kromě historického centra by zpoplatněné území mohlo dosahovat do části Prahy 2, nebo až do Holešovic.

Celý klimatický plán, který kromě mýta ještě popisuje strategii udržitelné energetiky, mobility, cirkulární ekonomiky a adaptaci na změnu klimatu, má vyjít celkem na 230 miliard korun. Podle zastupitele Jakuba Stárka (ODS) není financování celého plánu dostatečně vyřešeno.

„Souhlasíme s problémy představené v klimatickém plánu, ale chceme širší pracovní skupinu složenou ze zástupců politických stran a odborníků, kteří by pomohli řešit financování a provázanost s ostatními strategickými materiály,“ popsal Stárek.

Projednávání tisku je v programu zastupitelstva naplánované na 17. hodinu. Kromě ODS jsou proti klimetickému plánu ještě zastupitelé za ANO.



Ohledně omezení dopravy v Praze řeší magistrát s první městskou částí také možnost zákazu průjezdu Malou Stranou a Starým Městem.

Systém by měl fungovat tak, že kamery by monitorovaly registrační značky aut. Volný vjezd by měli jen místní obyvatelé a lidé, kteří by v centru měli cíl cesty. Do provozu by mohl být systém uveden na podzim.