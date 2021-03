Magistrát s Prahou 1 začal pracovat na omezení dopravy v centru

O možném omezení vjezdu aut na Smetanovo nábřeží a na Malou Stranu se v metropoli hovoří od 90. let, nikdy se však neuskutečnil. Současná politická reprezentace v souvislosti s opravami zkušebně uzavřela průjezd na obou stranách řeky koncem roku 2019, následně loni magistrát zakázal odbočení z mostu Legií na Smetanovo nábřeží. Vysloužil si tím kritiku opozičních ODS a ANO a vedení Prahy 1.



Zástupci první městské části budou členy nové pracovní skupiny, stejně jako zástupci dalších centrálních radnic a dotčených městských organizací. Vedení města by chtělo vjezd aut omezit s pomocí monitoringu registračních značek kamerami, které již na Malostranském a Křižovnickém náměstí jsou.

„Detaily ještě nebyly součástí dnešního tisku a budou dále diskutovány právě v rámci pracovní skupiny,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Dodal, že jeho návrh by volný vjezd do centra ponechal místním obyvatelům a těm, kteří tam mají cíl své cesty. Zákaz by měl naopak platit pro řidiče, kteří si přes centrum zkracují cestu.

Omezení začne se stavbou nové zastávky

„Očekávám, že do konce května bychom měli mít ujasněn výstup k detailům,“ řekl náměstek. Doplnil, že nový režim by podle něj měl začít fungovat od doby, kdy začnou práce na nové zastávce Karlovy lázně, což je v plánu na podzim.



Úpravy se má dočkat také stávající zastávka, u které má zmizet mezera mezi dveřmi tramvaje a obrubníkem. Kromě toho město na Smetanově nábřeží letos plánuje vysadit stromy, které chybějí ve stávajícím stromořadí, a dále je v plánu výsadba nového na rozšířeném chodníku na opačné straně ulice. Přibýt mají lavičky a cyklostezka.

Praha 1 již začala s úpravami zatravněného plácku, který by měl navazovat na novou zastávku. Kvůli nutnosti pokácet javor stříbrný projekt kritizují místní obyvatelé a opozice z Prahy 1, Česká inspekce životního prostředí prozatím kácení zakázala kvůli hnízdícímu holubovi hřivnáčovi. Radní Prahy 1 Richard Bureš (ODS) v pondělí řekl, že poté, co pták s mláďaty na podzim hnízdo opustí, bude projekt pokračovat podle plánu.

Praha 1 v minulosti kritizovala omezení dopravy na Smetanově nábřeží. „Domluvili jsme se na podobě a na podpoře koncepčního zadání toho, jak má to nábřeží vypadat. Druhá oblast je najít řešení omezení zbytné tranzitní dopravy,“ řekl dnes starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Ten „správný způsob“ se podle něj musí najít na jednání pracovní skupiny. Bureš dodal, že z pohledu městské části je potřeba ochránit rezidenční ulice Karolíny Světlé, Konviktská a Jilská, aby se řidiči po případném omezení nepřesunuli tam.

Město plánuje kromě nové zastávky Karlovy lázně také zastávku Národní divadlo ve směru od Jiráskova náměstí. V tomto směru chybí a linka číslo 17 zastavuje až za křižovatkou s Národní třídou na Smetanově nábřeží. Zastávka Národní divadlo na nábřeží u kavárny Slavia bude poté zrušena. V plánu je také rozšíření nástupního ostrůvku na zastávce Staroměstská.