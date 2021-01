Opilá žena napadla strážníky, jednomu dala do brady, druhému do rozkroku

„Dva muži a jedna žena pod vlivem alkoholu si chtěli v centru půjčit sdílené koloběžky minutu po půlnoci,“ uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.



Kromě toho, že v tuto dobu platil zákaz vycházení, tito lidé zároveň porušovali zákaz shlukování a nařízení zakrytých dýchacích cest.



Když je hlídka vyzvala k prokázání totožnosti, začali na ni muži křičet: „Jste jen měšťáci, jděte dělat něco užitečného.“

Jediný, kdo byl ochotný se prokázat dokladem s fotkou, byla pětatřicetiletá žena. Muži na žádost strážníků nereagovali, a jeden z nich jim po celou dobu sprostě nadával a urážel je, čímž se také dopustil přestupku.



„Muži opakovanou výzvu ignorovali, proto se hlídka rozhodla předvést je na služebnu státní policie,“ řekla Seifertová.

To ale opilou ženu pobouřilo natolik, že začala na strážníky aktivně útočit. Jednomu z nich dala pěstí do brady, a když se jí městští policisté snažili nasadit pouta, druhého dvakrát kopla patou do rozkroku.

„Ztotožnění obou mužů následně provedla hlídka státní policie, která si převzala k dalšímu opatření i pachatelku protiprávního jednání,“ uvedla Seifertová.



Žena skončila na záchytné stanici a všechna zjištěná porušení strážníci předali správním orgánům.