Na Břevnově se naposledy rozloučí s Olgou Kočkovou. Spekuluje se o pompéznosti

Olga Kočková, zemřela po několikaletém boji s vážnou nemocí na zástavu srdce. „Byla to babička a máma, jak má být. Vždy byla tím, kdo držel rodinu pohromadě, dokázala zklidnit vášně i pohladit. I když jsme věděli, že je vážně nemocná, a měli čas se na její odchod připravit, stejně to bolí,“ řekl deníku Blesk za vnoučata Václav Kočka nejmladší.

Poslední rozloučení se bude konat 23. února od 11 hodin v Břevnovském klášteře, uložena bude v rodinné hrobce v Řepích. Tam nalezl poslední odpočinek i její syn Václav Kočka mladší, který zemřel po střelbě v pražské restauraci Monarch v roce 2008. Její vnuk, který zesnul před více jak pěti lety při autonehodě, je uložen na Olšanských hřbitovech.

Oba pohřby provázely velkolepé obřady. S Václavem Kočkou mladším se přišlo rozloučit přes tisíc lidí, jeho rakev na hřbitov v Řepích přepravil prosklený kočár tažený šestispřežím. Velké smuteční průvody, které událost provázely, si v minulosti vyžádaly omezení dopravy.

„Nepřipravujeme žádná omezení ani další opatření,“ řekl ohledně pátečního pohřbu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Není ani jasné, jak velkolepý pohřeb rodina zesnulé Olgy Kočkové chystá. Mimořádné přípravy neplánuje ani pražský magistrát.

Známá rodina spojená s Matějskou poutí

Václav Kočka starší pochází z Plzně, jeho otec byl loutkohercem. Od 60. let pohyboval ve světě kolotočů a pořádání poutí. Například vyjížděl s atrakcemi do Sovětského svazu. Později se také podílel na vývozu některých hvězd do zemí východního bloku, třeba Karla Gotta nebo Heleny Vondráčkové.

Od 90. let začal provozovat Matějskou pouť na pražském Výstavišti. Velmi výhodnou smlouvu na pronájem areálu uzavřel s městem v době, kdy na magistrátu působil Jiří Paroubek, se kterým jej pojilo přátelství.

Život Václava Kočky staršího a jeho ženy provázely tragédie. Jejich syna Václava v roce 2008 zastřelil v pražské restauraci Monarch podnikatel Bohumír Ďuričko. Jejich vnuk, Jan Kočka mladší, zase zemřel při tragické autonehodě v září 2018 na dálnici D11, když vjel do protisměru.

V dubnu roku 2020 přišla rodina Kočkových o dalšího člena rodiny, bratra Václava Kočky staršího, Josefa. Jeho pohřeb byl na rozdíl od těch předchozích mnohem skromnější, to bylo ale dáno restrikcemi v době koronavirové pandemie. I tak se s ním přišly rozloučit desítky lidí.