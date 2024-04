VIDEO: Američan neměl v autě zapnutý pás, policie vystřílela 96 nábojů

Policejní superintendant Larry Snelling nejdřív incident z 21. března popsal jako „přestřelku“. Video však nabízí jiný úhel pohledu. Pět policistů z taktické jednotky v neoznačeném policejním vozidle na něm obklíčilo SUV, jež řídil Dexter Reed, který údajně neměl zapnutý bezpečnostní pás.

Šestadvacetiletý černoch, podle rodiny talentovaný hráč basketbalu s ambicemi stát se sportovním hlasatelem, spustil okénko, pak ale odmítl vystoupit z vozidla. Mezitím dorazili další policisté, začali křičet povely a vytahovat zbraně.

COPA uvedl, že podle předběžných důkazů Reed vystřelil jako první a zranil policistu. Poté čtyři policisté palbu opětovali a vystříleli 96 nábojů. Podle COPA ale policisté nepřestali střílet, ani když Reed vystoupil a padl na zem. Muži, který zavolal na tísňovou linku, podle jeho slov přestřelka připomínala válku ve Vietnamu.

Andrew M. Stroth, právní zástupce Reedovy rodiny, považuje za protiústavní, že policisté vykonali dopravní kontrolu v civilu. Uvedl, že rodina chce, aby se incident rychle vyšetřil. „Dextera už nic nevrátí, ale určitě by se mělo usilovat o to, aby se to nestalo jiné rodině,“ řekl.

Reedova sestra Porscha Banksová se se zbytkem rodiny zúčastnila demonstrace před policejní stanicí 11. okrsku, kde demonstrující požadovali propuštění zapojených policistů, kteří zatím dostali třicetidenní volno.

Starosta Brandon Johnson přislíbil úplné vyšetřování. „Pokusy o zadržování nebo zdržování informací jsou chybami minulosti,“ řekl na tiskové konferenci s COPA a úřadem státního zástupce Cook County. „Jako starosta a jako otec, který vychovává rodinu, včetně dvou černošských chlapců, v západní části Chicaga, jsem osobně zdrcen, když vidím, že další mladý černoch přišel o život při interakci s policií.“

Státní zástupkyně Kim Foxxová uvedla, že posoudí, zda byla reakce policistů oprávněná, nebo nezákonná. Úřad soudního lékaře okresu Cook klasifikoval Reedovu smrt jako vraždu a uvedl, že zemřel na „mnohočetná“ střelná zranění.