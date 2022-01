Soud snížil podmínku pro starostu Novotného za pronásledování, pokuta platí

Pavel Novotný byl stíhán ještě za to, že v diskusním pořadu slovně napadl někdejšího policejního prezidenta Stanislava Novotného, čímž se dopustil výtržnictví. Soud však tento bod zrušil a státnímu zástupci nařídil tuto věc znovu projednat. Rozsudek je pravomocný.

„Postupem stáního zástupce byla porušena práva obžalovaného,“ zdůvodnila zrušenou část obžaloby předsedkyně senátu Blanka Bedřichová. Uvedla také, že jedničku řeporyjské radnice považuje za napravitelnou osobnost.

„Intenzita a dlouhodobost útoku v případě Marka Víta zde ale byla, proto jsme se rozhodli prodloužit lhůtu podmínky. Nesmíte žádným způsobem zasahovat do osobnostních práv Marka Víta,“ upozornila soudkyně politika.

O případu Pavla Novotného již loni v létě rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 5. Starosta Řeporyj zde dostal půlroční trest s podmíněným odkladem na dva roky a také finanční sankci 60 tisíc korun. Proti rozsudku se odvolal státní zástupce i Pavel Novotný a jeho obhájkyně. Věc proto řešil Městský soud v Praze.

„Je bohapustá lež, že jsem nepolepšitelný hříšník. Mimořádně jsem se polepšil,“ uvedl dnes politik ve svém závěrečném vystoupení. Marka Víta podle státního zástupce pronásledoval od září roku 2017 do listopadu 2020 na sociálních sítích.

Na někdejšího policejního prezidenta a aktivistu Stanislava Novotného jeho jmenovec z Řeporyj podle obžaloby zaútočil v pořadu Rozstřel. Spor se dotýkal starostova nápadu vybudovat Vlasovcům pomník v Řeporyjích, Stanislav Novotný oponoval, věci si všímala i ruská televize.

„Nejsem idiot. Jsem mediálně zkušený chlapec, ale nechal jsem se vyprovokovat moderátorem pořadu. Opravdu mne rozrušilo, co o mne Stanislav Novotný řekl v ruské televizi před 100 miliony diváky,“ vysvětloval Pavel Novotný druhý z bodů obžaloby před soudem.

Žalobce požadoval přísnější trest. „Způsob, jakým útočil na dané osoby, ovlivňoval veřejné mínění. O výroku o vině není pochyb. Vzhledem k jeho jednání je ale třeba zvýšit zkušební dobu, případně zvážit uložení peněžitého trestu,“ navrhoval ve čtvrtek státní zástupce Aleš Cimbala.

Obhajoba naopak požadovala zproštění viny. „V druhém bodu obžaloby ve věci Stanislava Novotného jde o zásadní pochybení státního zastupitelství,“ uvedla mimo jiné advokátka Alena Žežulková. V otázce postupu státního zástupce se soud starosty opravdu zastal a tuto věc bude muset žalobce řešit od začátku znovu.

Stíhán byl Novotný už i dříve

„Zveřejňoval informace o jeho soukromém životě, sdílel fotografie jeho osoby a další fotografie, které poškozeného zachycovaly na různých místech, a které Novotnému zasílali jeho fanoušci,“ popisoval žalobce útoky na Víta.

V případu Stanislava Novotného padala ze starostovy strany ještě tvrdší slova. „Zradil Českou republiku, vlastizrádci by měli viset a popravdě mě pěkně naštval tím neúspěšným bulvárním novinářem, to se mě dotklo velmi, co si to dovoluješ ty šmejde,“ pronesl podle žalobce starosta.

V minulosti byl Novotný stíhán třeba za maření výkonu úředního rozhodnutí, protože řídil navzdory zákazu. „Poučil jsem se a vzdal jsem řidičáku,“ řekl k tomu nyní Novotný. Uznán byl vinným také z přečinu nebezpečného vyhrožování, jde o zahlazené ortely. Na Novotného funkci by podle jeho slov rozsudek neměl mít vliv.