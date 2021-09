Nevyčítám si nic, ale váhám, zda být opět starostou, říká Novotný o podmínce

Co říkáte na půlroční trest s dvouletou podmínkou? Přijde vám spravedlivý?

Každý recidivista tvrdí, že rozsudek je nespravedlivý. Někteří ještě dodávají, že rozsudek je na objednávku, že po nich jde státní zástupce, někteří dokonce mluví o spiknutí ministryně spravedlnosti. Kdybych vám takové věci začal vyprávět, vy jako novinářka přesně budete vědět, co by si o tom myslela veřejnost. Že je to v mém případě pravda, je problém, a musím se s tím nějakým způsobem popasovat. Rozsudek jsem očekával, už podle toho, jak paní soudkyně Jana Humeni odmítala připouštět svědky, kteří chtěli svědčit proti panu Marku Vítovi i proti panu Stanislavu Novotnému.