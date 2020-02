Srážka kamionu s vlakem byla otázkou času, říká zaměstnavatel řidiče

Minulý pátek se staly hned tři nehody na železničních přejezdech. Záběry té u Staré Huti nedaleko Dobříše, se brzy objevily na internetu.

Je na nich vidět, že ve chvíli, kdy řidič kamionu zatáčí na přejezd, houká na něj přijíždějící vlak. Kamion ale nestihne včas odjet a vlak do přívěsu vráží. Řidiče kamionu, strojvůdce a dva cestující odvezla záchranka.

VIDEO: Drtivý náraz. Vlak houkal, kamion přesto na koleje vjel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Silnice u přejezdu číslo P5737 vede do firmy, kde vyrábějí palivo ve formě briket či pelet. Dál už jsou jen lesy, takže silnici využijí převážně zákazníci a zaměstnanci firmy, kteří musejí překonat přejezd nezabezpečený závorou ani světly.

„Mně je jasné, že to řidič mohl zvládnout lépe, ale dokážu se vžít do jeho situace. Nechce blokovat dopravu, proto se snaží být rychlý. Zrovna v tomto případě to byl zkušený řidič, který pro nás jezdí asi patnáct let. Nikdy neměl žádnou velkou nehodu,“ řekl iDNES.cz Karel Kulda, jehož rodině firma na ekopaliva patří.

Současná podoba přejezdu je podle něj nešťastná a bylo jen otázkou času, kdy někdo přejezd podcení.

„Už dříve se stala obdobná nehoda. Štěstím tehdy bylo, že osobní vagony táhla velká lokomotiva, která poškodila zadní část návěsu kamionu. Naštěstí se tehdy nikomu nic nestalo,“ uvedl Kulda. Prý tehdy do protokolu policii sdělil obavu, že se situace bude opakovat.

Podle místních může být přejezd nebezpečný, protože trať vede desítky metrů souběžně se silnicí a řidičům kamionů se vlak ve zpětném zrcátku snadno schová do „mrtvého úhlu“.

Policie kvůli nehodě z minulého týdne zatím nikoho neobvinila. Čtyřicetiletý řidič kamionu je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti, za což případně hrozí až pět let vězení.

Zaplatit bezpečnější přejezd není jen tak

Firma na výrobu pelet a briket, do které denně zajede až dvacet kamionů a okolo 150 menších aut, současnou podobu přejezdu kritizuje dlouhodobě.

Před dvěma lety, když probíhala rekonstrukce, s vedením firmy údajně pracovníci drah projekt konzultovali.

„Při této konzultaci jim otec řekl, zda by bylo možné dát na přejezd alespoň světla, jako jsou na dalších přejezdech. Chtěl se bavit i o naší finanční spoluúčasti. Bylo mu ale řečeno, že už do projektu nelze zasahovat,“ vzpomínal Kulda.

Zřejmě proto, že šlo pouze o slovní dohodu na místě, se návrh firmy na spolufinancování přejezdu nedostal k oblastnímu ředitelství Správy železnic. Na dotaz iDNES.cz to potvrdil mluvčí správy Marek Illiaš, který o nabídce nevěděl.

Podle něj by doplnění přejezdu o světelnou signalizaci nebyla levná záležitost. Odhadem by to vyšlo na devět milionů korun. Na takový výdaj by však podle Karla Kuldy firma neměla peníze.

„V tomto případě se jedná o kompletní vybudování zabezpečovacího zařízení přejezdu, které mimo jiné zahrnuje: zřízení přípojek napájení elektrické energie, položení kabeláže sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, vybudování technologického domku pro zabezpečovací zařízení, úprava konfigurace traťového zabezpečovacího zařízení,“ popsal náročnost instalace Illiaš.

Správa železnic před lety upravila povrch přejezdu, ale další kroky zatím nechystá. Přednost mají přejezdy s intenzivnější dopravou.