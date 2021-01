Soud otevřel případ smrti policisty ve smeteném autě, obžalovaná nepřišla

Kauzu začal řešit senát Obvodního soudu pro Prahu 4. Státní zástupce viní devětatřicetiletou řidičku mercedesu Jitku Rudovič z usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky Obžalované hrozí až osm let za mřížemi.



Zmocněnci poškozených požadují úhradu odškodného ve výši přibližně tří milionů korun.



Obžalovaná, zadržená bezprostředně po nehodě loni 5. července, nadýchala na místě činu přes dvě promile alkoholu. Její hazardní jízda začala o kus dál v jedné z ulic v Nuslích, kde poničila zaparkovaný Opel Corsa.

„Nepřizpůsobila rychlost, na úseku s povolenou rychlostí 80 kilometrů za hodinu jela až 150 kilometrů za hodinu. Při přejetí z levého průběžného pruhu do prostředního narazila přední částí svého auta do zadní části služebního vozidla Policie ČR, které bylo odraženo do svodidel,“ popsal kritické okamžiky státní zástupce.

Mercedes katapultoval hlídkové auto ostravských policistů, kteří se vraceli ze služební cesty, na okraj silnice, odkud se odrazilo a poté otočilo. Pasažér, který seděl na zadní sedačce, utrpěl těžká poranění mozku, hrudníku a řady dalších orgánů. Následkům těžkého poranění třiatřicetiletý policista záhy podlehl.

Šofér octavie z kolize vyvázl mimo jiné s otřesem mozku, tříštivou zlomeninou a dalšími zdravotními komplikacemi. Spolujezdkyně na pravém předním sedadle skončila v lékařské péči s otřesem mozku a četnými pohmožděninami.

Nyní obžalovanou řidičku, která vyvázla bez újmy, na místě fatální nehody zadrželi policisté. Po sérii dechových zkoušek biologická expertiza vykázala asi tři hodiny po osudovém střetu 1,58 promile alkoholu v její krvi.



Byla to honička s manželem?

Proč se obviněná hnala po ulici 5. května rychlostí vhodnou spíš na závodní dráhu, není jasné. Rudovič je podle svého advokáta ve špatném stavu hospitalizována, na její výslech dojde asi až v březnu.

Základní popis děje právník obžalované po přečtení obžaloby nerozporoval. „Jestli si však předmětné události má klientka pamatuje, či nikoli, se nemohu vyjádřit. Pochybnosti máme, co se týče té nešťastné smrti. To bude předmětem dokazování,“ sdělil obhájce Blend Raji.

Soud by se tak v další části líčení mohl zabývat otázkami, zda byl usmrcený policista v okamžiku střetu připoutaný bezpečnostním pásem, nebo zda se obžalovaná v tu chvíli věnovala automobilové honičce s manželem.



Jan Švejdar @jan_svejdar Tady štěstí stálo opět na opačné straně řidička, která kromě alkoholu před jízdou požila snad všechny dostupné drogy a do služebního vozidla narazila v obrovské rychlosti zezadu, vyvázla zcela bez zranění. https://t.co/6PX3JGqTN4 oblíbit odpovědět

„Náhrada škody je částečně uhrazena,“ konstatoval právní zástupce obžalované.

Předsedkyně senátu chce v březnu kromě obžalované vyslechnout i řadu znalců a svědků. Verdikt by mohl padnout v polovině zmíněného měsíce.